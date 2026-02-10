Medaglie danneggiate a Milano-Cortina, il comitato organizzatore rassicura: “Saranno riparate e restituite agli atleti”

Il caso delle medaglie danneggiate durante i Giochi di Milano-Cortina trova una soluzione. La Fondazione Milano Cortina ha annunciato di aver individuato un intervento tecnico per risolvere le problematiche che hanno interessato un numero limitato di riconoscimenti assegnati agli atleti.

Durante il consueto briefing giornaliero, il comitato organizzatore ha spiegato di aver avviato tempestivamente verifiche approfondite in stretta collaborazione con la Zecca dello Stato italiano, responsabile della produzione delle medaglie. A seguito degli accertamenti è stata definita una procedura per la riparazione dei premi danneggiati, invitando gli atleti coinvolti a riconsegnare le medaglie attraverso i canali ufficiali affinché possano essere sistemate e restituite nel più breve tempo possibile.

La Fondazione ha inoltre ribadito il proprio impegno nel garantire elevati standard qualitativi per un simbolo che rappresenta il massimo traguardo sportivo per ogni atleta.

L’origine del caso

La vicenda era emersa dopo alcuni episodi segnalati dagli stessi protagonisti delle competizioni. A richiamare l’attenzione mediatica era stata la sciatrice statunitense Breezy Johnson, vincitrice dell’oro nella discesa libera a Cortina d’Ampezzo, che aveva raccontato come la sua medaglia si fosse danneggiata durante i festeggiamenti, cadendo dopo essersi staccata dal laccetto. Nonostante l’inconveniente, l’atleta aveva mantenuto toni rassicuranti, dichiarandosi fiduciosa nella possibilità di una riparazione.

Situazioni simili sono state segnalate anche da altri sportivi. La pattinatrice artistica statunitense Alysa Liu ha mostrato una medaglia ammaccata, mentre la snowboarder azzurra Lucia Dalmasso, bronzo nello slalom gigante parallelo, ha raccontato che il riconoscimento le era caduto più volte nonostante un primo tentativo di sistemazione.

Il comitato organizzatore punta ora a chiudere definitivamente la vicenda, assicurando interventi rapidi e mirati per restituire agli atleti medaglie perfettamente integre, all’altezza del valore sportivo e simbolico che rappresentano.

