Monte Sant'Angelo: Matteo Renzulli socio onorario del Gruppo Folk "La Pacchianella"

Nella seduta del 23 Gennaio 2026 il Direttivo del Gruppo Folk “La Pacchianella” di Monte Sant’Angelo, presieduto dall’Arch. Giampiero Bisceglia, ha nominato, quale Socio Onorario, MATTEO RENZULLI, nato a Monte Sant’Angelo il 20-9-1938, in quanto ha operato per tanti anni nel Gruppo Folk La Pacchianella dando un valido contributo alla sua continuità. A questi punto ci chiediamo: Chi è Matteo Renzulli, detto “Pscitidd”? Il nostro concittadino, infatti, ha alle spalle un lungo curriculum: oltre che Direttore dell’Ufficio Postale di Monte Sant’Angelo, egli è un emerito musicista, conosciuto per la sua valenza artistica e la sua dote comunicativa in tutto il Promontorio del Gargano e anche fuori di esso.

Del resto il nostro Maestro è stato il primo operatore musicale a far conoscere all’estero il nostro Gargano, attraverso le sue tournée e le sue esibizioni musicali. Infatti Matteo Renzulli, oltre ad essere noto a Monte Sant’Angelo, è conosciuto in tutto il Gargano, in quanto già negli anni Cinquanta e Sessanta si esibiva in qualità di musicista con vari gruppi garganici, fra cui i Gonzales, oltre a far parte, come Direttore Artistico e Accompagnatore del nostro Gruppo Folk “La Pacchianella”, tanto da portarlo in giro, non solo nei paesi del Gargano, quanto in Italia e all’Estero. A tale proposito, parlando degli uomini noti di Monte Sant’Angelo, cosi scrivevo: “La capacità musicale di Matteo Renzulli, alle soglie dei suoi ottant’anni, è ancora viva e vibrante, tanto da stupirci e farci sognare attraverso la melodia e la plasticità del suono della sua tromba. Un suono che raggiunge la profondità di ogni cuore e le corde sensibili di ogni umana vibrazione attraverso il sentimento della musica e dei suoni, tanto da farci sognare un mondo di colori e di suoni, di pura musica, di pura melodia, che solo gli artisti sanno esprimere e portare nel cuore della gente.

Un grande Maestro, che ci ricorda il nostro illustre concittadino Peppino Principe, di cui è stato un grande amico fraterno, insieme ad altri grandi musicisti e uomini spettacolo, come Renzo Arbore con cui ha condiviso tanta parte della sua vita, Pippo Baudo e Alida Chelli, Miki Buongiorno, Silvio Noto, Iva Zanichi, Giovanna, con cui ha collaborato attraverso varie esibizioni nazionali e internazionali, in diversi programmi televisivi. Un grande sodalizio musicale, ma soprattutto umano, con artisti di tutto il mondo, di cui il nostro Matteo Renzulli, oggi, può vantare. Matteo Renzulli con la sua tromba, insieme al noto complesso musicale I Gonzales, ha girato il mondo (Italia, Germania, Francia, Austria) e si è esibito sui palcoscenici più importanti di Italia, d’Europa e degli Stati Uniti, tanto da meritare l’onore di essere premiato con il Fungo d’Oro. Matteo Renzulli, negli anni Settanta e Ottanta, con la sua bend e la sua azione manageriale, ha aperto la strada per far conoscere al mondo le bellezze del nostro Gargano (Vieste, Peschici, Rodi Garganico, Mattinata). Inoltre è stato Direttore artistico del Gruppo Folcloristico La Pacchianella di Monte Sant’Angelo, accompagnandolo in diversi paesi, in Italia e all’estero, fra cui negli Stati Uniti”.

Il Gruppo “La Pacchianella” già dagli anni Settanta si è esibito in varie città europee, fra cui a Friburgo (1974), a Karditsa-Trikala (1978), a Kalamata-Sparta (1978) in Grecia, riscuotendo un grande successo di pubblico e di critica. Mentre negli anni Ottanta, il Gruppo si è esibito a Uster (1982) in Svizzera; a Bruxelles (1986) in Belgio; a Stoccarda-Wolkesburghe (1987) in Germania; nel 1989 a

Shopinggen (Germania), città natale del pittore Herbert Voss, e così di seguito: a Straznice-Uhescke Hiradiste (1998) nella Repubblica Ceca e a Myiava (1998) nella Repubblica Slovacca, dove il Gruppo ha riscosso un grandissimo successo, specie quando Michele Ricucci, con la sua interpretazione “Tènghe na mgghièra bèrafatte” ha mandato in visibilio le platee di ascoltatori; a Zurigo (1998) in Svizzera; a Dusseldof (1999) in Germania, dove la manifestazione ha suscitato l’entusiasmo dei nostri connazionali residenti nella zona, ma anche dei tedeschi presenti; a Walbrzych e a Nowa Ruda (1999) in Polonia, dove le esibizioni del Gruppo hanno destato grande entusiasmo e interesse specie negli esperti, che hanno potuto verificare come il repertorio del Gruppo Folk di Monte Sant’Angelo comprenda numerosi canti, pregevoli ed originali, di grande validità artistica e culturale, in nessun modo forzati o adattati, imponendosi per la bellezza dei costumi e per le spettacolari coreografie presentate per lo spettacolo; a Praga (1999) nella Repubblica Ceca; a Parigi (2000) in Francia; a Corfù (2006) in Grecia; a New Jersey (2006) negli Stati Uniti, dove alla Columbus Day Il Gruppo ha avuto un grande successo, grazie alla bellezza dei suoi abiti d’epoca e alla bravura dei suoi ballerini, che si sono cimentati nei balli tipici della terra garganica e pugliese in generale; a guidare il Gruppo sono stati il Presidente Pietro La Torre, Antonio Bisceglia, il Direttore artistico Matteo Renzulli e Patrizia Falcone.

Fra qualche giorno sarà consegnata a Matteo Renzulli la Pergamena di onorificenza con la motivazione di quanto lui ha fatto, non solo per il Gruppo Folk “La Pacchianella” di Monte Sant’Angelo, quanto per la sua lunga carriera di musicista e di organizzatore di eventi. Infatti attualmente lui è Presidente e fondatore dell’Associazione “Laboratorio Idea Full Service”, una realtà che ancora oggi punta a far conoscere, attraverso la musica, la tradizione della città di origine, che si fregia di essere la città dai due Siti Unesco. E tutto questo attraverso il suo impegno sociale ed artistico, pensando, già allora e ancora oggi, allo sviluppo del turismo che Monte Sant’Angelo ha sempre meritato per le sue grandi potenzialità, non solo a beneficio degli operatori commerciali, ma anche di tutta la comunità. E in questo campo, il nostro Matteo Renzulli, con la sua musica e la sua arte, in collaborazione con il Gruppo “La Pacchianella”, ha contribuito, nel tempo, a far crescere e sviluppare il turismo non solo a Monte Sant’Angelo, quanto sul Gargano e in tutta la Puglia.

A cura di Giuseppe Piemontese.