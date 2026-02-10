Il bilancio dei ritrovamenti aumenta: alcuni corpi erano chiusi in sacchi di mangime o terriccio, altri ridotti a ossa. Al centro degli accertamenti anche un pastore maremmano trovato con zampe legate e la testa coperta da un sacco. Autopsie all’Istituto zooprofilattico di Tolentino.

Il conteggio continua a crescere e con lui lo sconcerto. Nelle campagne tra Loreto e Porto Recanati, lungo la scarpata sopra il cavalcavia dell’A14 in zona Scossicci, i resti recuperati finora sarebbero arrivati a 27 cani e un gatto, rinvenuti tra rovi, rifiuti e vegetazione.

La Procura di Macerata ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di uccisione di animali. Gli investigatori, intanto, concentrano l’attenzione su quello che viene considerato un possibile “cimitero clandestino”, un punto scelto per liberarsi delle carcasse evitando le procedure previste per lo smaltimento.

Sacchi, ossa e un luogo usato “più volte”

Gli accertamenti — condotti da carabinieri forestali, servizio di sanità animale dell’Ast di Macerata e volontari di associazioni animaliste — delineano un quadro più ampio rispetto ai primi ritrovamenti. Diversi corpi erano chiusi in sacchi (di mangime o terriccio) e, in più casi, i resti sono apparsi come cumuli di ossa, elemento che farebbe pensare a un utilizzo ripetuto del sito nel tempo.

La Lav, citata tra i soggetti impegnati sul caso, parla della possibilità che il numero complessivo degli animali coinvolti sia più alto rispetto a quello documentato finora e chiede verifiche rapide e approfondite.

Il maremmano con zampe legate

Tra i reperti, al centro delle verifiche c’è anche la carcassa di un pastore maremmano, indicata come la più recente: l’animale sarebbe stato trovato con zampe legate e la testa coperta da un sacco.

I resti sono stati trasferiti all’Istituto zooprofilattico di Tolentino, dove verranno eseguiti esami autoptici per chiarire età degli animali e, se possibile, cause della morte.

Materiali sequestrati e pista investigativa

Sotto sequestro anche parte del materiale recuperato sul posto: sacchi, plastica e nastro adesivo, oltre ad alcuni oggetti rinvenuti tra la vegetazione, tra cui asce e bossoli compatibili con attività venatoria. Gli inquirenti attendono gli esiti degli accertamenti tecnici per ricostruire tempi e modalità degli abbandoni e risalire ai responsabili.

A complicare la ricostruzione, al momento, ci sarebbe l’assenza di microchip su alcuni animali, che rende più difficile individuare provenienza e possibili collegamenti. Lo riporta leggo.it