Edizione n° 5973

BALLON D'ESSAI

CIMITERO ANIMALI // Orrore lungo l’A14: trovati resti di 27 cani e un gatto sulla scarpata. Indagini su un “cimitero clandestino”
10 Febbraio 2026 - ore  22:00

CALEMBOUR

ROGO CONSTELLATION // Crans-Montana, la lettera di Mélanie dopo il rogo del Constellation: «Da quella notte non vivo più, sopravvivo»
10 Febbraio 2026 - ore  22:05

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Orrore lungo l’A14: trovati resti di 27 cani e un gatto sulla scarpata. Indagini su un “cimitero clandestino”

CIMITERO ANIMALI Orrore lungo l’A14: trovati resti di 27 cani e un gatto sulla scarpata. Indagini su un “cimitero clandestino”

Tra Loreto e Porto Recanati, a Scossicci, carcasse e ossa tra rovi e rifiuti. La Procura di Macerata apre un fascicolo per uccisione di animali.

Orrore lungo l’A14: trovati resti di 27 cani e un gatto sulla scarpata. Indagini su un “cimitero clandestino”

Orrore lungo l’A14: trovati resti di 27 cani e un gatto sulla scarpata. Indagini su un “cimitero clandestino” - fonte leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Febbraio 2026
Cronaca // Primo piano //

Il bilancio dei ritrovamenti aumenta: alcuni corpi erano chiusi in sacchi di mangime o terriccio, altri ridotti a ossa. Al centro degli accertamenti anche un pastore maremmano trovato con zampe legate e la testa coperta da un sacco. Autopsie all’Istituto zooprofilattico di Tolentino.

Il conteggio continua a crescere e con lui lo sconcerto. Nelle campagne tra Loreto e Porto Recanati, lungo la scarpata sopra il cavalcavia dell’A14 in zona Scossicci, i resti recuperati finora sarebbero arrivati a 27 cani e un gatto, rinvenuti tra rovi, rifiuti e vegetazione.

La Procura di Macerata ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di uccisione di animali. Gli investigatori, intanto, concentrano l’attenzione su quello che viene considerato un possibile “cimitero clandestino”, un punto scelto per liberarsi delle carcasse evitando le procedure previste per lo smaltimento.

Sacchi, ossa e un luogo usato “più volte”

Gli accertamenti — condotti da carabinieri forestali, servizio di sanità animale dell’Ast di Macerata e volontari di associazioni animaliste — delineano un quadro più ampio rispetto ai primi ritrovamenti. Diversi corpi erano chiusi in sacchi (di mangime o terriccio) e, in più casi, i resti sono apparsi come cumuli di ossa, elemento che farebbe pensare a un utilizzo ripetuto del sito nel tempo.

La Lav, citata tra i soggetti impegnati sul caso, parla della possibilità che il numero complessivo degli animali coinvolti sia più alto rispetto a quello documentato finora e chiede verifiche rapide e approfondite.

Il maremmano con zampe legate

Tra i reperti, al centro delle verifiche c’è anche la carcassa di un pastore maremmano, indicata come la più recente: l’animale sarebbe stato trovato con zampe legate e la testa coperta da un sacco.

I resti sono stati trasferiti all’Istituto zooprofilattico di Tolentino, dove verranno eseguiti esami autoptici per chiarire età degli animali e, se possibile, cause della morte.

Materiali sequestrati e pista investigativa

Sotto sequestro anche parte del materiale recuperato sul posto: sacchi, plastica e nastro adesivo, oltre ad alcuni oggetti rinvenuti tra la vegetazione, tra cui asce e bossoli compatibili con attività venatoria. Gli inquirenti attendono gli esiti degli accertamenti tecnici per ricostruire tempi e modalità degli abbandoni e risalire ai responsabili.

A complicare la ricostruzione, al momento, ci sarebbe l’assenza di microchip su alcuni animali, che rende più difficile individuare provenienza e possibili collegamenti. Lo riporta leggo.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.” (Frida Kahlo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO