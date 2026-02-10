Manfredonia si prepara al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 con una misura pensata per non lasciare indietro nessuno: il voto a domicilio per gli elettori impossibilitati ad allontanarsi dalla propria abitazione per gravi condizioni di salute. Lo ricorda un avviso firmato dal sindaco Domenico La Marca, pubblicato dal Comune, che mette nero su bianco requisiti, scadenze e documentazione necessaria.

La possibilità di votare nella propria dimora riguarda due categorie precise: gli elettori affetti da gravissime infermità tali da rendere “impossibile” anche il trasferimento con i servizi di trasporto pubblico organizzati dal Comune per i disabili, e quelli in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, condizione che impedisce di raggiungere fisicamente il seggio.

Per esercitare il diritto, però, serve muoversi per tempo. La richiesta deve essere inviata al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto tra il 40° e il 20° giorno antecedente la votazione, finestra che, per questo referendum, va da martedì 10 febbraio a lunedì 2 marzo. È prevista una dichiarazione in carta libera in cui si esprime la volontà di votare a casa e si indica l’indirizzo completo dell’abitazione.

Alla dichiarazione va allegato un passaggio decisivo: il certificato medico rilasciato dal funzionario designato dall’ASL, datato non oltre il 45° giorno precedente la consultazione. Il certificato deve attestare la presenza delle condizioni previste dalla legge 46/2009: infermità con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del certificato, oppure la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali che impedisce la presenza al seggio.

Il Comune ricorda inoltre che, qualora necessario, l’elettore può essere assistito al voto da un accompagnatore, secondo le modalità già previste dall’ordinamento elettorale. Per informazioni operative, l’invito è a contattare il servizio elettorale comunale.

In un passaggio in cui la partecipazione è spesso ostacolata da barriere fisiche e organizzative, il voto domiciliare rappresenta uno strumento concreto di inclusione: non un “favore”, ma una procedura codificata che, se attivata correttamente nei tempi indicati, consente di esprimere il proprio diritto di cittadinanza anche nelle situazioni più fragili.

A cura di Michele Solatia.