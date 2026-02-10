Riforma della giustizia, a Manfredonia il convegno “Le ragioni del Sì”

Un confronto pubblico sui temi della riforma della giustizia è in programma giovedì 19 febbraio 2026 a Manfredonia, dove si terrà il convegno dal titolo “Le ragioni del Sì”, promosso dal Comitato Sì Riforma.

L’appuntamento è fissato per le ore 18.30 presso la Sala delle Vetrate “Aronne del Vecchio” di Palazzo San Domenico, nel cuore della città. L’iniziativa si propone di approfondire i contenuti e le finalità della riforma, offrendo ai cittadini un’occasione di informazione e dibattito su un tema centrale per il funzionamento dello Stato di diritto.

Ad aprire il confronto saranno interventi di rilievo nazionale e territoriale. Tra i relatori annunciati figura il dott. Alfonso D’Avino, procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Parma, che porterà la propria esperienza istituzionale sul tema dell’organizzazione e dell’efficienza del sistema giudiziario. Interverrà inoltre l’avvocato Giulio Treggiari, coordinatore del Comitato territoriale per il Sì alla Camera penale di Capitanata, impegnato da tempo nel dibattito sulla riforma della giustizia penale.

A moderare l’incontro sarà l’avvocato Vincenzo Di Staso, direttore di Manfredonia TV, mentre i saluti istituzionali saranno affidati all’avvocato Cristiano Romani, presidente del Comitato Sì Riforma Manfredonia.

Il convegno si inserisce nel percorso di sensibilizzazione e approfondimento promosso dal Comitato Sì Riforma, con l’obiettivo di favorire una discussione consapevole e informata sulle ragioni a sostegno del cambiamento del sistema giudiziario italiano. L’ingresso è libero e aperto al pubblico.