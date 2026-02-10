Edizione n° 5973

BALLON D'ESSAI

EX ILVA // Ex Ilva, ok della Commissione Ue al prestito ponte da 390 milioni
10 Febbraio 2026 - ore  09:01

CALEMBOUR

CC PORTAVALORI // Assalto al portavalori, il Carabiniere: “Ho ingaggiato l’inseguimento a folle velocità con il collega”
10 Febbraio 2026 - ore  11:41

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Politica // San Severo – PNRR “Housing First”: nominata la commissione giudicatrice per i lavori all’ex Mattatoio

"HOUSING FIRST" San Severo – PNRR “Housing First”: nominata la commissione giudicatrice per i lavori all’ex Mattatoio

La determina ripercorre il contesto del finanziamento: viene richiamato il Piano operativo e l’avviso nazionale collegato alla misura

SINDACO COLANGELO, SAN SEVERO

SINDACO COLANGELO, SAN SEVERO

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
10 Febbraio 2026
Politica // San Severo //

Con determinazione (Registro generale n. 244 del 9 febbraio 2026) il Comune di San Severo ha disposto la costituzione della Commissione giudicatrice per la procedura relativa all’intervento “Il Mosaico di San Severo – Riqualificazione degli edifici ‘A’ e ‘C’ – ex Mattatoio comunale”, nell’ambito del PNRR Missione 5 Componente 2, Investimento 1.3, Sub-investimento 1.3.1 “Housing First”. Il provvedimento riporta il CUP J44H22000360001.

La determina ripercorre il contesto del finanziamento: viene richiamato il Piano operativo e l’avviso nazionale collegato alla misura, l’assegnazione di risorse all’Ambito territoriale di San Severo, la presentazione della scheda progettuale e la successiva autorizzazione di modifiche progettuali (piano finanziario e cronoprogramma) per l’obiettivo di realizzare nuovi posti letto nell’area dell’ex Mattatoio e utilizzare ulteriori unità alloggiative come “alloggi ponte” per l’avvio dei servizi.

Sul versante procedurale, l’atto indica che la componente infrastrutturale (quota indicata nel testo) è stata attribuita alla competenza della dirigenza dell’Area V per la riqualificazione degli edifici individuati come “A” e “C”. La determina richiama inoltre l’avvio di una procedura negoziata senza bando (ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 36/2023), svolta tramite piattaforma telematica, con invito rivolto a cinque operatori economici in possesso di qualificazione OG2; entro la scadenza indicata, sarebbero pervenute due offerte. È inoltre ricordata la costituzione del seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa e l’esito di una seduta pubblica, con sospensione della procedura in attesa del soccorso istruttorio.

In questo quadro, la determina afferma la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice, in conformità all’art. 93 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), per l’affidamento con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Viene attestata l’acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità previste dalla norma e si richiama il rispetto dei criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

La commissione è così composta: Presidente: arch. Fabio Mucilli (Dirigente Area V e Responsabile del progetto); Componenti: ing. Matteo Campanelli (funzionario Area V) e geom. Raffaele Nardelli (dipendente Area IV); Segretaria verbalizzante: dott.ssa Angela Pilota (dipendente Area V). 

Il provvedimento precisa infine che, non comportando impegno di spesa, non viene trasmesso al servizio finanziario e diviene esecutivo con la registrazione; è prevista la pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.” (Frida Kahlo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO