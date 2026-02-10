Sanremo 2026, Irina Shayk verso l’Ariston: attesi anche Eros Ramazzotti e Pilar Fogliati

Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a cambiare volto e ad accendere i riflettori su una delle edizioni più attese degli ultimi anni. Dopo le polemiche legate alla terza serata e al passo indietro del comico Andrea Pucci, il direttore artistico e conduttore Carlo Conti sembra pronto a rilanciare con un nome di forte impatto internazionale: secondo le indiscrezioni, la top model Irina Shayk sarebbe destinata a salire sul palco dell’Ariston nel ruolo di co-conduttrice.

Irina Shayk all’Ariston: una scelta internazionale

Stando alle anticipazioni riportate da riviste di settore, la modella russa affiancherebbe Carlo Conti e Laura Pausini nella terza serata del Festival, quella tradizionalmente considerata tra le più delicate e seguite. La possibile partecipazione di Shayk rappresenterebbe una scelta mirata a rafforzare il profilo internazionale della manifestazione, con l’obiettivo di coniugare musica, spettacolo e mondo della moda.

Il nome della top model, icona globale e volto delle principali maison di moda, non è nuovo al Festival. Già nel 2015 si era parlato di una sua possibile presenza, poi sfumata per impegni professionali e questioni organizzative. A distanza di oltre un decennio, l’ipotesi sembra tornare con maggiore concretezza, contribuendo a rendere l’edizione 2026 ancora più mediatica.

Più spazio alle presenze femminili

Il possibile arrivo di Irina Shayk si inserisce in un contesto che punta a riequilibrare la presenza femminile sul palco dell’Ariston. Accanto alla presenza fissa di Laura Pausini per tutte le cinque serate, è data come ormai certa la partecipazione dell’attrice Pilar Fogliati come co-conduttrice nella seconda serata. Reduce dal successo televisivo della fiction Rai Cuori, Fogliati rappresenterebbe uno dei volti più apprezzati dal pubblico televisivo italiano.

La seconda serata si preannuncia particolarmente ricca di presenze: insieme alla Fogliati dovrebbero esserci Achille Lauro, Lillo Petrolo e Gianluca Gazzoli, in una conduzione corale favorita anche dal regolamento, che prevede l’esibizione di quindici artisti in gara.

Il ritorno simbolico di Eros Ramazzotti

Tra gli ospiti più attesi spicca il nome di Eros Ramazzotti, pronto a tornare sul palco che nel 1984 segnò l’inizio della sua carriera con la vittoria tra le Nuove Proposte grazie a Terra promessa. Il suo ritorno assume un significato particolare, inserendosi nell’edizione dedicata alla memoria di Pippo Baudo, scomparso nell’agosto 2025 e figura storica del Festival.

La presenza del cantante romano rappresenterebbe un ponte ideale tra passato e presente, richiamando la tradizione sanremese come luogo di lancio e consacrazione della musica italiana.

Il cast della 76ª edizione

Carlo Conti guiderà la 76ª edizione del Festival nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico, con Laura Pausini presenza stabile per tutta la manifestazione. Secondo le indiscrezioni, il cast dei co-conduttori dovrebbe completarsi con Can Yaman nella prima serata, Achille Lauro e Lillo Petrolo nella seconda, Gianluca Gazzoli tra seconda e terza serata, oltre ai nomi non ancora ufficializzati di Irina Shayk e Pilar Fogliati. Tra le presenze più probabili figura anche quella di Nino Frassica, atteso nella serata del giovedì.

In attesa delle conferme ufficiali, Sanremo 2026 sembra dunque orientato verso un’edizione capace di mescolare spettacolo, star internazionali e grandi ritorni, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il prestigio del Festival nel panorama musicale e televisivo.

