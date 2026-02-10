Edizione n° 5972

Home // Attualità // Sanremo 2026, Tiziano Ferro super ospite della prima serata

SANREMO 2026 Sanremo 2026, Tiziano Ferro super ospite della prima serata

L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram del direttore artistico, scatenando immediatamente entusiasmo tra i fan

Sanremo 2026, Tiziano Ferro super ospite della prima serata

Tiziano Ferro - Fonte Immagine: ilmattino.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Febbraio 2026
Attualità // Musica //

Carlo Conti ha finalmente svelato uno degli ospiti più attesi della 76ª edizione del Festival di Sanremo: sarà Tiziano Ferro a salire sul palco della prima puntata, martedì 24 febbraio, per la serata inaugurale. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram del direttore artistico, scatenando immediatamente entusiasmo tra i fan.

Il ritorno di Tiziano Ferro all’Ariston rappresenta uno dei momenti più attesi di questa edizione. Il cantante di Latina, già protagonista indimenticabile nel 2020, regalerà senza dubbio emozioni nella serata d’apertura. La prima puntata vedrà alla conduzione Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini, con Can Yaman come co-conduttore e Max Pezzali in collegamento dalla nave, presente in tutte e cinque le serate.

I dettagli della performance rimangono top secret, ma i fan sperano in un medley dei più grandi successi di Ferro e in un possibile duetto con Laura Pausini. L’annuncio ufficiale accende ufficialmente il countdown per l’inizio del Festival e rende la prima serata già scintillante.

Lo riporta leggo.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

