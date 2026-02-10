Sembrano “solo sentieri”, ma l’atto è un passaggio pesante perché incrocia paesaggio, archeologia preventiva e PNRR. La Provincia di Foggia rilascia autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 42/2004 per il progetto di recupero dei Sentieri Frassati nei Comuni di Celle di San Vito, Castelluccio Valmaggiore e Faeto, e contemporaneamente comunica la non assoggettabilità alla Verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA).

Nel testo si ricorda che la Provincia opera in forza della delega regionale e del quadro regolatorio (commissione paesaggio, PPTR, norme attuative), e che sul tavolo sono arrivati i pareri obbligatori delle soprintendenze: viene citato un parere favorevole con prescrizioni della SABAP e un ulteriore parere della Soprintendenza speciale PNRR, anch’esso favorevole con prescrizioni.

Qui la vigilanza editoriale è semplice: “favorevole” non significa “liberi tutti”. Le prescrizioni imposte dagli organi di tutela sono parte integrante della tenuta del progetto e diventano la cartina di tornasole su come saranno gestiti cantiere, materiali e contesto, soprattutto in aree interne dove la tutela non è un dettaglio burocratico.

A cura di Giovanna Tambo.