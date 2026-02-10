Edizione n° 5972

EX ILVA // Ex Ilva, ok della Commissione Ue al prestito ponte da 390 milioni
10 Febbraio 2026 - ore  09:01

CC PORTAVALORI // Assalto al portavalori, il Carabiniere: “Ho ingaggiato l’inseguimento a folle velocità con il collega”
10 Febbraio 2026 - ore  11:41

Sentieri Frassati, ok paesaggistico con prescrizioni e "non assoggettabilità" a VPIA

SENTIERI FRASSATI Sentieri Frassati, ok paesaggistico con prescrizioni e “non assoggettabilità” a VPIA

Sembrano “solo sentieri”, ma l’atto è un passaggio pesante perché incrocia paesaggio, archeologia preventiva e PNRR

Sentieri Frassati, ok paesaggistico con prescrizioni e “non assoggettabilità” a VPIA

Celle di San Vito - Immagine d'archivio

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
10 Febbraio 2026
Foggia // Politica //

Sembrano “solo sentieri”, ma l’atto è un passaggio pesante perché incrocia paesaggio, archeologia preventiva e PNRR. La Provincia di Foggia rilascia autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 42/2004 per il progetto di recupero dei Sentieri Frassati nei Comuni di Celle di San Vito, Castelluccio Valmaggiore e Faeto, e contemporaneamente comunica la non assoggettabilità alla Verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA).

Nel testo si ricorda che la Provincia opera in forza della delega regionale e del quadro regolatorio (commissione paesaggio, PPTR, norme attuative), e che sul tavolo sono arrivati i pareri obbligatori delle soprintendenze: viene citato un parere favorevole con prescrizioni della SABAP e un ulteriore parere della Soprintendenza speciale PNRR, anch’esso favorevole con prescrizioni.

Qui la vigilanza editoriale è semplice: “favorevole” non significa “liberi tutti”. Le prescrizioni imposte dagli organi di tutela sono parte integrante della tenuta del progetto e diventano la cartina di tornasole su come saranno gestiti cantiere, materiali e contesto, soprattutto in aree interne dove la tutela non è un dettaglio burocratico.

A cura di Giovanna Tambo.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

