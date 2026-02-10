Sosta a pagamento a Foggia, il nodo della targa: "una scelta che penalizza i cittadini"

La gestione della sosta a pagamento a Foggia, affidata alla società GPS, continua a sollevare perplessità tra i cittadini. Al centro della questione non c’è soltanto il costo della sosta, ma soprattutto l’obbligo di inserire la targa del veicolo al momento del pagamento. Una scelta che, per molti automobilisti, appare poco comprensibile e penalizzante.

È bene chiarirlo subito: parliamo di stalli su strade pubbliche, non di parcheggi privati o aree riservate. Proprio per questo motivo, in molti si chiedono quale sia la reale necessità di associare il pagamento a una targa specifica. Con la precedente gestione Alpcoa, infatti, il ticket era valido per lo stallo e per il tempo acquistato, indipendentemente dal veicolo. Un sistema semplice, flessibile e – soprattutto – equo.

“Il nuovo modello introduce invece una rigidità evidente. Se un cittadino paga un’ora di sosta ma termina la propria commissione dopo mezz’ora, il tempo residuo va perso. Lo stallo viene occupato da un’altra auto che dovrà pagare nuovamente la sosta, nonostante quei minuti siano già stati regolarmente pagati dal conducente precedente. Il risultato? Due pagamenti per lo stesso stallo e per lo stesso arco temporale”, dice un cittadino a StatoQuotidiano.it.

È vero: l’app consente di pagare solo il tempo effettivo di utilizzo ed è altrettanto vero che il ticket può essere utilizzato in altri stalli. Ma queste soluzioni presuppongono una certa dimestichezza con la tecnologia e una continuità negli spostamenti che non sempre esiste. Non tutti hanno uno smartphone, non tutti sono pratici con le applicazioni e non tutti, magari, hanno altre commissioni da svolgere subito dopo.

Prima, invece, esisteva una forma spontanea e civile di “riutilizzo” del tempo residuo: il biglietto poteva essere lasciato a un altro automobilista o, in alcuni casi, rimborsato simbolicamente. Un meccanismo informale, certo, ma che non arrecava alcun danno alla società di gestione e che tutelava il cittadino, evitando sprechi inutili.

“Tornare al vecchio sistema non comporterebbe perdite per il gestore, se non la rinuncia a un evidente surplus economico generato dalla doppia monetizzazione dello stesso stallo. Un surplus che, moltiplicato per giorni, settimane e mesi, rappresenta una cifra tutt’altro che trascurabile. E a ringraziare, inevitabilmente, è solo la GPS”.

La domanda, allora, resta aperta: l’obiettivo della sosta a pagamento è regolamentare il traffico urbano o massimizzare l’incasso a discapito dei cittadini? Una riflessione che l’amministrazione comunale e il gestore del servizio farebbero bene ad affrontare, ascoltando chi la città la vive ogni giorno, anche – e soprattutto – quando deve semplicemente parcheggiare.

A cura di Giovanna Tambo.