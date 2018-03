Puglia ‘Frontiera del mondo’, ma con le istituzioni assenti

Di:

Manfredonia – UN pomeriggio di pioggia ha accompagnato l’incontro e l’intervista consul tema scottante dell’immigrazione. La nostra terra è tappa di esodi, di storie e di uomini che nel buio della disperazione brancolano come ombre invisibili. Lo scorso mese di dicembre era scoppiata l’emergenza freddo al CARA (Centro di accoglienza per richiedenti asilo) di Borgo Mezzanone, dove vivono almeno 160 persone. Dal 12 dicembre l’impianto di riscaldamento aveva smesso di funzionare. Così si è deciso di chiedere l’intervento della prefettura di Foggia, poi in seguito dell’Ufficio della Presidenza della Regione Puglia. Nel pomeriggio del 21 dicembre scorso una squadra di tecnici aveva installato delle autocisterne, ma l’impianto di riscaldamento non ha mai funzionato in maniera costante. Un incubo che ritorna, storie di ordinaria povertà che come schegge impazzite feriscono la dignità di migliaia di uomini. Padre Arcangelo che segue da vicino questi uomini, ci accoglie nel suo ufficio di Siponto per affrontare i problemi che investono la popolazione immigrata del nostro territorio.S: quali sono, e sono state, le iniziative a favore degli immigrati: Sono già due anni che ogni estate viene lanciata l’iniziativa di un campo di lavoro IO CI STO, rivolta ai giovani che intendono fare un’esperienza di volontariato e di supporto agli immigrati presenti nella provincia di Foggia. Tale iniziativa è promossa dalla Pastorale giovanile scalabriniana di Siponto, dall’Associazione Emmaus, dal Movimento giovanile salesiano e dall’Associazione Arcobaleno in collaborazione della Caritas diocesana di Manfredonia- Vieste e S.Giovanni Rotondo, dall’Ufficio Migrantes e dai Fratelli della Stazione di Foggia. In questa operazione di volontariato però non si offre aiuto solo agli immigrati, ma a tutte quelle persone che sono ai margini della realtà, come ad esempio i tossicodipendenti. I giovani coinvolti insegnano italiano al CARA di Borgo Mezzanone, altri sono andati a visitare i migranti che vivono nei casolari abbandonati con il supporto di Medici senza Frontiere.S: dove vivono gli immigrati che lavorano nei nostri campi: Ci sono due grossi villaggi dove abitano la maggior parte degli africani: il cosiddetto “ghetto” ai piedi di Rignano, dove durante l’estate si stanziano tra le 800 e 900 persone e il villaggio di Tretitoli, tra Cerignola e l’autostrada verso Napoli. Durante l’inverno presso Rignano restano solo una trentina. Con la chiusura di molte fabbriche al Nord, causata dalla crisi economica si trasferiscono nella nostra regione a cercare lavoro. Purtroppo la crisi finanziaria ha costretto molti agricoltori a sostituire le vecchie macchine con moderne attrezzature che non necessitano di eccessiva manodopera, lasciando senza lavoro questi uomini.S: come vengono assistiti questi gruppi: Con niente. Il gruppo dei Medici senza Frontiere hanno installato delle cisterne d’acqua potabile. Vivono isolati dal mondo, c’è chi vive facendo il “caporale” durante il raccolto, altri hanno aperto un piccolo ristorante al “ghetto” durante l’estate per offrire un servizio mensa a chi lavora nei campi tutto il giorno.S: la presenza di donne e bambinimolto bassa.S: come vivono questi uomini: Dal punto di vista lavorativo vengono sfruttati. Certo, anche gli agricoltori italiani sono in crisi e sono costretti a pagare dagli 8 ai 6 centesimi un chilo di pomodori, mentre le arancecome a Rosarno sono pagate 6 centesimi al chilo. Pensa che trent’anni fa i ragazzi guadagnavano 10 mila lire al cassone, su 300chili, oggi 3,50 al cassone. Il problema è dell’intero sistema lavorativo dell’agricoltura. Si è tornati al caporalato, al latifondismo, con proprietari terrieri che dettano leggi, i “baroni” che sfruttano i contadini. Anche gli italiani vengono sfruttati! Manca una cultura del lavoro, del rispetto dell’altro.S: il ruolo delle istituzioni: Le istituzioni sono latitanti. Gli immigrati non sono considerati come cittadini, noto solo un atteggiamento pietistico nei loro riguardi. Diciamo spesso: Poverini. Non siamo capaci di incontrarli, ma di evitarli. Sono persone che soffrono, ai quali viene rifiutato anche un semplice saluto per strada.S: un commento sulla legge: In Italia manca una vera e propria legge sull’immigrazione, usano sempre delle “toppe”. L’ultima trovata è collegare il concetto di sicurezza col problema dell’immigrazione. Gli immigrati non sono portatori di insicurezza. Certo, ci devono essere delle regole per tutti, ma non bisogna confondere l’insicurezza dell’Italia con la questione dell’immigrazione. L’insicurezza nasce da riforme inadeguate, come l’esempio delle lunghe attese per una visita medica o per un certificato. Abbiamo trovato il capro espiatorio negli immigrati. Questa legge è una bolla di sapone.LA redazione di Stato ringrazia Padre Arcangelo. E mentre fuori continua a piovere, forse proprio ora questi uomini stanno cercando un riparo nei casolari abbandonati, al freddo dove le riforme non bastano a sfamare la sete di dignità e la ricerca di una terra che non sia solo giustizialista, ma accogliente.