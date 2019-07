Canosa di Puglia, associazione a delinquere e truffa ad immigrati: 3 fermi

Di:

Canosa di Puglia – IERI notte, 9 marzo, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Canosa di Puglia, in esecuzione di provvedimento di custodia cautelare dal GIP presso il Tribunale di Trani dott. Francesco Zecchillo ha tratto in arrestodi Canosa di Puglia di anni 38 – ragioniere commercialista, titolare del patronato “Labor” (custodia cautelare in carcere), il marocchino(nome dell’operazione, ndR)nato a Casablanca (Marocco) di anni 50 domiciliato in Canosa con permesso di soggiorno (custodia cautelare in carcere) edi Canosa di anni 32 14 (arresti domiciliari)I tre soggetti arrestati sono indagati per(L. 102/2009) attraverso truffe aggravate in danno di soggetti socialmente deboli (invalidi, anziani, extracomunitari irregolari) e mediante l’uso improprio di documenti genuini e/o l’uso di falsi documenti e sostituzione di persona.Si premette che la L. 102/2009 consentiva ai datori di lavoro che avevano alle loro dipendenze da almeno tre mesi badanti extracomunitari clandestini di regolarizzare la posizione di questi mediante regolare assunzione, secondo la seguente procedura: versamento da parte del datore di lavoro di un contributo forfetario di euro 500 all’agenzia delle entrate; presentazione della domanda allo sportello telematico del Ministero dell’Interno; ricezione dal Ministero di una e mail di ricevuta della domanda; trasmissione della domanda dal Ministero alla Prefettura territorialmente competente; convocazione presso lo sportello unico della Prefettura del datore di lavoro e dell’extracomunitario da regolarizzare per la verifica della veridicità delle dichiarazioni e della correttezza degli elementi relativi al rapporto di lavoro (contratto, orari di lavoro, retribuzione, inquadramento ecc.). Inoltre: stipula del contratto di soggiorno e apertura presso l’INPS della posizione contributiva e presentazione del lavoratore extracomunitario della richiesta di permesso di soggiorno presso la Questura competente territorialmente.Le indagini della presente operazione condotte dalla squadra amministrativa e stranieri (Isp. Serio Matteo, sov.ti Musto Vito e Sollazzo Massimo) del Commissariato di Canosa hanno avuto inizio nel gennaio 2010 allorquando un anziano per puro caso si è visto recapitare presso la sua abitazione un’intimazione al pagamento di contributi INPS per un “badante” marocchino da questi mai né conosciuto né assunto.Individuato il “LABOR” di Canosa quale patronato che aveva istruito la pratica, venivano svolti accertamenti presso lo sportello unico della Prefettura di Bari all’esito dei quali si identificavano numerose situazioni sospette che avevano come comune denominatore detto patronato quale ente istruttore delle pratiche. Venivano così acquisite le dichiarazioni di extracomunitrari, di anziani, invalidi e persone informate sui fatti che riponendo ampia fiducia nella Polizia di Stato fornivano elementi fondamentali a delineare il modus operandi del sodalizio criminale– In particolare: l’arrestato marocchino Jamal irretiva connazionali clandestini dimoranti nella città di Canosa ed anche in città vicine e con la promessa di poter fare loro ottenere un permesso di soggiorno come badanti li presentava al Mangione Marco, titolare del Patronato “Labor”; Mangione predisponeva il carteggio necessario a far si che gli extracomunitari risultassero già alle dipendenze di invalidi, anziani e persone bisognose di assistenza; per fare ciò utilizzava i documenti (carte d’identità, codici fiscali, verbali d’invalidità civile ecc.) che ignari anziani e/o invalidi gli avevano affidato per pratiche varie (dichiarazione dei redditi, ottenimento di una pensione, erogazione di un’indennità di accompagnamento ecc.) facendo falsamente risultare gli extracomunitari come già alle alle dipendenze di tali soggetti da almeno tre mesi e quindi regolarizzabili ai sensi della L. 102/2009. Inoltre in caso di necessità richiedeva anche documenti alla P.A. creando richieste con false firme degli interessati; quindi creando dei falsi accounts inviava la documentazione allo sportello on line del Ministero degli Interni; gli accertamenti informatici accertavano che tutti gli accounts avevano un unico I.P. corrispondente all’indirizzo telematico del Mangione.Successivamente al momento della convocazione dell’extracomunitario e del datore di lavoro presso lo sportello unico della Prefettura per le verifiche formali e sostanziali, metteva a disposizione di questi un’autovettura per raggiungere Bari laddove la sua collaboratrice Murante Altomare che li accompagnava spacciandosi (apponendo le relative firme) per parente dell’ignaro datore di lavoro anziano o invalido.Gli associati a delinquere per la creazione delle illecite pratiche (nessuna delle quali andate a buon fine in quanto fatte tenere dagli investigatori in stand bye presso la Prefettura per esigenze investigative) percepivano mediamente un compenso di euro 2.000 in varie tranches dagli extracomunitari che sono stati anche indotti a versare all’agenzia delle Entrate il contributo forfetario di euro 500 che la legge prevede a carico del datore di lavoro Considerato che il reddito medio annuo in Marocco corrisponde a circa 1.900 euro è stato contestato agli arrestati il “danno grave” nel reato di truffa.Oltre che dai riscontri documentali e dalle fonti di prova orale, l’assunzione delle prove a carico degli arrestati è avvenuta attraverso indagini telematiche, incroci di dati risultanti da tabulati e celle telefoniche e rilievi fotografici degli incontri tra gli associati a delinquere e gli extracomunitari che, nel presente provvedimento sono parti offese. Hanno coordinato le indagini il sost. Proc. Carla Spagnuolo e il Procuratore aggiunto dott. Francesco Giannella.– La notizia apparsa sul alcune mezzi di informazione – dichiara il Presidente Nazionale Confeuro, Rocco Tiso – e relativa a un presunto collegamento tra, uno degli arrestati a Canosa di Puglia per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, e il Patronato Labor, patrocinato dalla Confeuro, è assolutamente destituita di fondamento. In merito alla posizione di Marco Mangione il Presidente della Confeuro precisa che “il Signor Mangione è stato assunto dalla Confeuro di Bari nel 2003 e ha poi lavorato come responsabile zonale della sede Labor di Canosa di Puglia. I rapporti tra la nostra organizzazione e il Signor Mangione si sono definitivamente interrotti nel 2007. – "La notizia relativa a una presunta perquisizione avvenuta nella sede del Patronato Labor di Canosa di Puglia, apparsa su alcuni mezzi di informazione in merito agli arresti di questa mattina per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, è assolutamente destituita di fondamento. La nostra sede di Patronato – dichiara il Presidente Nazionale Confeuro,– non ha mai subito nessuna perquisizione da parte delle forze dell'ordine. Il rapporto di collaborazione tra la nostra organizzazione e Marco Mangione, una delle persone arrestate, si è concluso ufficialmente nel 2007, e quindi in un periodo assolutamente precedente alla materia di indagine delle forze di polizia, che ripeto – conclude il Presidente Tiso – non hanno mai perquisito la sede del nostro patronato".