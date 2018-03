Manfredonia, kick boxing, Rino Magno è podio a Dublino

Di:

Manfredonia – Si è appena concluso l’Irish Open 2015 di kickboxing, uno dei piu’ grandi tornei al mondo, con partecipazione di 37 Paesi ed oltre 4.500 concorrenti. Ufficialmente il più grande evento nel Calendario WAKO. Presenti anche gli atleti del team Magnum: Vincenzo Iacoviello, Savino Filannino, Cosimo Barbone, che – pur passando i primi turni di qualificazione – si sono arrestati negli ottavi di finale. Determinante anche un arbitraggio al quanto discutibile.

Discorso diverso per il pluricampione del Mondo Rino Magno che, nonostante un sorteggio non molto fortunato, ha incontrato ai primi turni campioni affermati, che ha tuttavia ‘sbaragliato’ senza via di scampo, approdando cosi’ in semifinale dopo aver eliminato al photo finish il bravissimo atleta ungherese.

Tiratissimo fino all’ultimo secondo l’incontro disputato contro il Canadese, vincitore della categoria. Con un punteggio di 8-6 Magno ha perso l’incontro ma comunque portando a casa una importantissima medaglia di bronzo. Prossimi appuntamenti le fasi di qualificazione dei campionati Italiani a Napoli, la coppa del mondo a San Marino ed infine il best fighter a Giugno a Rimini.

Redazione Stato