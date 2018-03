Margherita di Savoia, furto, due arresti

Di:

Margherita di Savoia – I Carabinieri della Stazione di Margherita di Savoia hanno arrestato per furto DARGENIO Raffaele, 40 anni e LIONETTI Michele, 38 anni.

I Carabinieri sorprendevano i due uomini appena dopo aver asportato alcuni infissi in alluminio da due ville di residenza estiva, ubicate in contrada Orno. Fermati a bordo della loro Ford Fiesta carica di refurtiva, tentavano la fuga a piedi, venendo in breve raggiunti e bloccati in un canneto.

