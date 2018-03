Manfredonia, nuova Giunta comunale: entrano in 4 (II)

Di:

Manfredonia. ARRIVATA l’ufficialità dopo le anticipazioni di Stato Quotidiano: “Riformulata la Giunta comunale guidata dal sindaco Riccardi“. Ieri c’erano state le dimissioni di Carlo Cinque da assessore alle “Risorse del Territorio e sviluppo economico” del Comune di Manfredonia.

Decreto n 14 del 9 marzo 2017_Revoca e nomina Giunta

Come riferito in una nota stampa del Comune di Manfredonia, entrano ora in Giunta:

” – Noemi Frattarolo, assessora alle Politiche sociali, con deleghe a Piano Sociale di Zona, Rapporti con ASP, Rapporti con le parrocchie e le associazioni del territorio, Servizi alla persona, Servizi cimiteriali, Ufficio casa;

Matteo Ognissanti, assessore all’Urbanistica – Assetto del territorio e paesaggio, con deleghe a Area vasta, Contenzioso e affari legali, Controllo e vigilanza dell’attività urbanistica, Edilizia economica e popolare, Edilizia privata e Abusivismo edilizio, Opere di urbanizzazione nei comparti, Patrimonio e demanio, Pianificazione generale e attuativa (Ufficio dei Piani e SIT), Piano di recupero del centro storico, Piano superamento ed eliminazione barriere architettoniche, Piano urbanistico generale (P.U.G.);

Innocenza Starace, assessora all’Ambiente, con deleghe a Bonifiche, Contrasto allo smaltimento dei rifiuti, Controllo qualità dell’aria e dell’acqua, Controllo servizi ambientali, Energie rinnovabili, Piano energetico comunale e risparmio energetico, Raccolta differenziata;

Dora Zammarano, assessora alle Attività produttive e Risorse umane, con deleghe a Commercio, annona, artigianato e mercati, Formazione, valorizzazione, tutela e sicurezza del personale, Incubatori di impresa, Industria, pesca, agricoltura, caccia e nautica, Istituti di partecipazione civica, Lavoratori socialmente utili (L.S.U.), Organizzazione e informatizzazione degli uffici, Politiche comunitarie (UE, Stato, Regione), Politiche del lavoro, Portale del Comune e pubblicità degli atti, Rapporti con i sindacati, Rapporti con il GAL, Ricerca e innovazione, Servizi demografici e statistici, Sportello unico per le imprese”.

L’assessore allo Sport, Politiche giovanili, Pubblica istruzione e Sicurezza, Giuseppe la Torre, riceve anche la delega alla Polizia locale.

Le dichiarazioni del sindaco

“Nel rivolgere ai nuovi assessori gli auguri di un proficuo lavoro, ringrazio gli assessori uscenti Antonella Varrecchia, Sonia Calabrese e Carlo Cinque per avere profuso impegno, nelle rispettive deleghe, in questa prima parte di consiliatura. Mi ritengo soddisfatto di questa nuova articolazione della giunta comunale, nella quale vi sono esperienze importanti. Essa è fortemente rappresentativa e integrata con la comunità e il nostro territorio. Intendiamo, così, dare una spinta propulsiva all’attività di governo. E, da oggi, inizia una nuova fase”, dichiara il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, come riportato nella nota stampa del Comune.

Focus nuova Giunta

Come anticipato, il ruolo di Assessore all’Ambiente del Comune di Manfredonia era vacante dalle dimissioni di Elisabetta Palumbo, rassegnate il 15.02.2016.

Dorella Zammarano è stata già consigliera comunale in quota PD ed aveva ceduto il posto in Consiglio ad Angelo Salvemini, in seguito ad una pronuncia del TAR di Bari.

Matteo Ognissanti è stato già consigliere comunale nella prima Giunta Riccardi e aveva smentito a Stato Quotidiano, il 18 novembre 2016, il possibile inserimento in Giunta.

Noemi Frattarolo : già nel gruppo regionale dei ‘Popolari’, curante i “rapporti con enti territoriali ed organizzazioni di categoria del territorio pugliese, supporto istituzionale alle attività istituzionali dei consiglieri, supporto istituzionale alle attività dei consiglieri per la III e IV Commissione”. L’ipotesi di un assessorato alla Frattarolo era emerso sin dall’inizio del seconda mandato del sindaco Riccardi. Polemiche c’erano state per la mancata scelta della stessa donna. Attualmente Noemi Frattarolo è sostenuta in Consiglio comunale dal gruppo di “Volontà popolare” dei consiglieri Mario Totaro e Salvatore Valentino.

I nomi indicati rientrano fra quelli emersi durante le consultazioni tra gli esponenti della maggioranza.

Da raccolta dati, il nome di Dorella Zammarano non è espressione e non è da accostare al consigliere Vincenzo Balzamo. Lo stesso Balzamo non è stato contemplato in alcuna maniera nella scelte della ipotetica nuova Giunta, dunque non sarebbe stato coinvolto nelle consultazioni.

Redazione Stato Quotidiano.it