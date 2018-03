Foggia, Ospedali Riuniti: avviso pubblico per infermieri

(Ph: lospiffero@) iMMAGINE D'ARCHIVIO

Avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di infermiere Con delibera n. 216 del 8 marzo 2018 il Direttore Generale indice un avviso pubblico per infermieri. Modalità e termini per la presentazione delle domande La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, entro il 30º giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia; utilizzando il formato on-line disponibile sul sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Foggia all’indirizzo indicato nel bando. Per la compilazione della domanda, i candidati devono entro il termine fissato: collegarsi all’indirizzo dell’azienda

concorsi.ospedaliriunitifoggia.it/application/registrazione/;

Selezionare sulla home page del sito istituzionale dell’azienda ospedaliera universitaria “Ospedali Riuniti” il riquadro “Albo Pretorio” e successivamente la voce “Concorsi-domande on-line”;

Registrare, compilare ed inoltrare secondo le istruzioni indicate nella pagina di cui all’indirizzo sopra indicato, la domanda di partecipazione; da corredare con un valido documento d’identità, all’avviso utilizzando l’apposito modulo elettronico riportante tutte le dichiarazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

I candidati, a conclusione della suddetta procedura, dovranno necessariamente stampare la domanda di partecipazione con i relativi allegati per adempiere all’obbligo di consegna della stessa come stabilito dai successivi capoversi. Le stampe della domanda e degli allegati devono essere firmate. La mancata sottoscrizione della domanda e causa di esclusione dell’avviso. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. In attesa della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regione Puglia, fino ad allora non sarà possibile inviare la domanda di partecipazione. Redazione NurseTimes Allegato Bando avviso pubblico

