Foggia, 10 marzo 2018. Gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Foggia, nell’azione coordinata di controllo del territorio, si sono recati in via San Severo km 2.500, ove hanno individuato tre soggetti intenti a tagliare i pilastri di una tettoia con la fiamma ossidrica. Appena notata la presenza dell’auto della Polizia di Stato, i tre malviventi hanno abbandonato gli attrezzi utilizzati per effettuare il furto e sono scappati attraverso un buco ricavato nella recinzione murata. Gli Agenti si davano immediatamente all’inseguimento a piedi. Attraverso l’ausilio delle radio portatili e l’intervento tempestivo di un secondo equipaggio della Polizia, ha permesso di bloccare i malviventi attraverso una manovra a tenaglia dopo oltre 1 km di corsa tra le campagna fangose. L’azione di contrasto ha permesso, oltre l’arresto dei 3 malviventi, successivamente identificati in Georgev Cristian, bulgaro, classe 1991, Isenovski Demir, macedone, classe 1950, pregiudicato e Fragasso Giovanni, italiano, classe 1966, pregiudicato, il sequestro degli strumenti utilizzati per il furto – tra cui una fiamma ossidrica – e l’autocarro sul quale erano state già caricate 15 travi in ferro . Georgev è stato tradotto nel carcere di Foggia, per Fragasso e Isenovski sono stati disposti gli arresti domiciliari, tutti a disposizione dell’A.G. competente. Il tempestivo e professionale intervento della Polizia di Stato nell’azione di controllo del territorio anche delle zone più periferiche della città ha permesso di sventare il reato e di assicurare i malviventi alla giustizia Redazione StatoQuotidiano.it Furto con fiamma ossidrica, 3 arresti a Foggia ultima modifica: da

