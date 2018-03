Lucera. Indennità di risultato ai dirigenti. Corte conti condanna al risarcimento

Di:

Bari, 10 marzo 2018. ”Osservanza delle norme in materia di pubblicità degli incarichi” ed ”erogazione dell’indennità di risultato ai dirigenti”: con recente sentenza, la Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità, e accogliendo la domanda risarcitoria proposta, ha condannato 6 persone al risarcimento del danno, a favore del comune di Lucera, dell’importo complessivo di € 46.491,73.

In particolare nelle misure di seguito indicate:

– Re Filippo, per € 4.345,64;

– Vecchiarino Giuseppe, per € 4.345,64;

– Maccarone Raffale Mario, per € 6.186,55;

– Dotoli Pasquale, per € 10.535,65;

– Papparella Marianna, per € 10.535,65;

– Petito Andrea, per € 10.535,65,

“oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo”.

Come da atti, La Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti, con atto dell’11.4.2017, notificato tra il 19.4 e il 9.5.2017 a tutti i convenuti, ha citato le persone indicate per sentirli condannare al pagamento, in favore del comune di Lucera, della somma complessiva pari a € 92.983,47.

La Procura ha premesso di essere stata ”notiziata in data 8 febbraio 2013 dall’Ispettorato del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri degli esiti dell’attività ispettiva effettuata presso il comune Lucera per la verifica dell’osservanza delle norme in materia di pubblicità degli incarichi, la quale ha evidenziato la mancata pubblicazione di tutti gli incarichi – esterni ed interni – sulla specifica sezione del sito web della stessa, denominato “Trasparenza, valutazione e merito”, conferiti dal comune di Lucera negli anni 2010-2011, in evidente violazione delle disposizioni in materia di trasparenza vigenti, in particolare dell’art. 11, comma 9 del D.lgs.150 del 2009 (in vigore dal 15 novembre 2009). Il quale prevedeva espressamente che, nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione, fosse vietata l’erogazione dell’indennità di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti”.

”L’Organo requirente evidenzia che dagli atti istruttori è emerso che nessun dirigente comunale, nei due sopra indicati anni di riferimento, abbia mai proceduto a trasmettere i dati degli incarichi affidati all’ufficio competente per la relativa pubblicazione ovvero a sollevare il problema dell’obbligo in parola, atteso che la specifica sezione del sito internet denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, è stata istituita solo nel mese di dicembre 2013. Non essendo stato pubblicato sul sito internet del comune di Lucera alcun incarico, come rilevato dalla Guardia di Finanza, ad avviso del pubblico attore la violazione della prefata disciplina in materia di trasparenza avrebbe dovuto condurre l’Ente a non erogare, ai dirigenti competenti, l’indennità di risultato, stante l’esplicito divieto sopra indicato.

Al contrario, con distinti provvedimenti sindacali emessi a seguito di positivi apprezzamenti effettuati dal Nucleo di Valutazione per gli anni 2010 e 2011, sono state regolarmente riconosciute le indennità di risultato ai dirigenti dell’ente (..), pur avendo i medesimi nel corso del riferito biennio, proceduto all’affidamento di incarichi soggetti all’obbligo di pubblicazione in argomento”.

”Tali indennità sono successivamente state liquidate con i provvedimenti del Segretario Generale p.t.”.

”Al riguardo, il P.M. ritiene che la predetta somma, pari a complessivi € 92.983,47, costituisca un danno ingiusto e risarcibile patito dal comune di Lucera, stante la chiara e precisa prescrizione normativa sopra riportata, la quale nonostante fissasse un perentorio divieto, non ha impedito l’erogazione dell’indennità di risultato ai citati dirigenti, evidentemente condotta senza le previe e doverose verifiche circa il rispetto degli obblighi previsti dalla legge”.

”Il prof. avv. Follieri, in difesa dell’ex Sindaco Dotoli, in via preliminare ha osservato che la pubblicazione dei dati inerenti agli incarichi in argomento vi è stata, anche se postuma, e a tal riguardo ha sostenuto che la norma non prevedeva un termine per svolgere tale incombente: ragion per cui il controllo di trasparenza ivi previsto può essere esercitato anche a distanza di tempo. Sulla abrogazione postuma della norma ad opera del d. lgs. n. 33 del 2013, anche se il P.M. afferma il principio del tempus regit actum, tuttavia ha rilevato che il codice di giustizia contabile non ha chiarito la natura – risarcitoria o sanzionatoria – della responsabilità amministrativa. Di conseguenza, se la fattispecie in parola ha natura sanzionatoria, la successiva abrogazione dovrebbe avere effetto retroattivo, come previsto nel diritto penale e dalla l. 689/1981 in materia di illeciti amministrativi. Diversamente da quanto accadrebbe se si dovesse optare per la natura risarcitoria, applicandosi in tal caso il surrichiamato principio invocato dal P.M. Ha ritenuto, ancora, che i dirigenti che hanno percepito l’indennità non possano essere tenuti fuori dal processo, perché sono i primi a dover conoscere la normativa che regola la loro azione. Ha aggiunto che l’art. 11, comma 9 del d. lgs. n. 150 pone un divieto ma non indica chi ne debba rispondere. Infine, circa l’elemento soggettivo, ha opinato che il Sindaco compie, per i fini di cui trattasi, una verifica che non è di tipo amministrativo o contabile, ma di carattere fiduciario sull’attività svolta dai dirigenti, e che il Dotoli, in quanto dottore in agraria, non era tenuto a conoscere la normativa de qua”.

”In una breve replica, il P.M. ha ricordato che la precedente sentenza di questa Sezione, n. 384/2016, ha affermato che la norma contestata si applica anche agli enti locali dal 2010. Circa la natura e la ratio di tale previsione, ha sostenuto che essa configuri una fattispecie di responsabilità di tipo risarcitorio, perché il suo mancato rispetto incide sulla valutazione della performance. Quanto alla responsabilità del Sindaco, ha dedotto che questi, con il suo nulla osta, ha dato il via libera definitivo alla liquidazione delle indennità per cui è questione. In ordine alla mancata evocazione in giudizio anche dei dirigenti che hanno percepito le indennità, ha reputato che i medesimi non abbiano concorso alla realizzazione del danno perché altri erano i soggetti interessati dal procedimento e perché quasi mai gli stessi percettori di somme indebite vengono evocati in giudizio davanti alla Corte dei conti”.

Per la Corte dei Conti ”l’obbligo della PA di dotarsi di una organizzazione effettivamente efficace e trasparente costituisce un predicato necessario e ineludibile dei predetti precetti di rango costituzionale, che deve essere garantito da parte di tutti i soggetti istituzionali e a qualsiasi livello di governo, per esigenze di uniformità e in un quadro di garanzia e di tutela del cittadino omogeneo ed unitario”.

In merito alle somme relative al risarcimento, la Corte ha osservato che ‘va, però, considerevolmente abbattuto, in misura pari al 50% dell’importo suddetto e con assorbimento della rivalutazione monetaria, in applicazione del potere riduttivo dell’addebito, ex art. 52, t.u. C.d.c., in relazione alle seguenti circostanze da valutarsi in favore dei condannati: a) la complessità del procedimento, che involgeva diversi attori, nessuno dei quali ha fatto rilevare all’altro l’omissione in parola; b) la recente introduzione della norma contestata, anche se tempestivamente chiarita con i sopra indicati orientamenti interpretativi di organi qualificati; c) il raggiungimento degli altri obiettivi assegnati da parte dei dirigenti valutati dal Nucleo di valutazione; d) il recente insediamento e avvicendamento dei segretari comunali convenuti; e) l’avvenuta pubblicazione, anche se a distanza di molti anni, dei dati in argomento”.

