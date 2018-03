Manfredonia. Audio virale su minori. Al momento nulla che possa destare preoccupazione

Di:

Manfredona, 10 marzo 2018. Nessuna conferma al momento di fatti che possano destare allarme o preoccupazione tra i cittadini, relativamente a un audio diventato virale da stamani nel quale viene narrata una vicenda avvenuta a Manfredonia, con protagonista “una ragazza di 12 anni”, un’auto e un presunto “avvicinamento” con “foto” ad altri bambini.

L’audio è diventato virale in poche ore. Numerose le ricostruzioni e i particolari allegati ai fatti raccontati nell’audio.

Di fatto, non ci sarebbero stati al momento sequestri di cellulari con “immagini pedopornografiche”, nè denunce e/o arresti. Nè risulterebbero indagati.

Le segnalazioni dei cittadini sarebbero state raccolte in ogni modo dai Carabinieri. In tal senso, ci sarebbero stati già dei controlli e delle verifiche. Ma, come detto, non vi sono elementi che possano destare preoccupazione o allarme sociale.

Probabilmente, il caso sarebbe nato a causa di una situazione di disagio interessante una minore.

Redazione StatoQuotidiano.it