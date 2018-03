Manfredonia, Peregrinatio del Saio di San Pio

Di:

Manfredonia, 10 marzo 2018. IN programma domenica 11 marzo 2018 un evento, in Largo Diomede e in Piazza del Popolo, in occasione della

Peregrinatio del Saio di San Pio da Pietralcina nel centenario delle sue stimmate.

L’evento si svolgerà in seguito ad una richiesta del Parroco Miscio don Salvatore in qualità di responsabile del Servizio Diocesano per la Pastorale

giovanile della “ Arcidiocesi di Manfredonia ”.

ATTO IN ALLEGATO

Cattedrale P del Popolo Saio di San Pio n 27 del 080318