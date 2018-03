TRE MISS SORRISO (IMMAGINE IN ALLEGATO AL TESTO)

Di:



Manfredonia, 10 marzo 2018. Sarà il Darsena Lounge Bar, in località Acqua di Cristo, ad ospitare le splendide miss Galà dello Sport per le videoriprese di “A tavolino con le miss“. In precedenza Marina Balzano Coiffeur si prenderà cura di loro, con la consueta e rinomata professionalità. A seguire l’atteso shooting fotografico di Salvatore Favia, in esclusiva per Miss Galà dello Sport. Il video della trasmissione andrà poi in onda sul canale youtube di statoquotidiano.it, media partner del Concorso di moda e bellezza sipontino. Stefano e Matteo vi augurano una buona visione. Manfredonia. A tavolino con le miss, oggi si replica ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.