Padre Pio: Castoro, “un frate classico capace ancora di parlare ai giovani”

“Quanti vengono nella vostra bella terra – e io ho voglia di andarci – possano trovare in voi un riflesso della bellezza di Dio”. Sta in questa aggiunta a braccio – contenuta in un discorso pronunciato il 6 febbraio 2016, durante l’incontro con i Gruppi di preghiera di Padre Pio, nel corso della “peregrinatio” in piazza San Pietro delle urne di san Pio da Pietrelcina e san Leopoldo Mandic nell’anno giubilare – la genesi della visita del Papa a Pietrelcina e a San Giovanni Rotondo. A rivelarlo al Sir è mons. Michele Castoro, arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, che nel settembre scorso ha formalizzato la richiesta al Papa. “La risposta è arrivata, ed è stata positiva”, commenta il vescovo: “Il 17 marzo avremo la gioia di averlo tra noi”.

“Non vogliamo che la sua visita sia soltanto un evento mediatico”, puntualizza Castoro: “A San Giovanni Rotondo ce ne sono continuamente. Vogliamo che sia un evento di grazia, che Papa Francesco venga accolto per confermarci nella fede, per incoraggiarci nel nostro progetto pastorale, per dare una svolta al nostro essere cristiani tramite il suo magistero e i suoi gesti quotidiani”.

fonte agensir.it