Stroppa: “Dobbiamo fare punti con carattere e sacrificio”

Foggia, 10 marzo 2018. “I miei ragazzi stanno dimostrando una crescita importante a prescindere dai risultati, è chiaro che questi ultimi aiutano a dare maggiore consapevolezza e fortificano ma, a prescindere da ciò, non dobbiamo mai abbassare la guardia, bisogna avere determinazione, cattiveria e mettere in evidenza le qualità che abbiamo”. Così, Mister Stroppa, torna ad analizzare le vicende del suo Foggia alla vigilia di una nuova sfida stagionale in programma, (oggi,ndr) pomeriggio, al Curi di Perugia. E, a proposito dell’avversario, il tecnico rossonero chiarisce: “Affronteremo una squadra che sa quello che vuole, sa tenere il campo, sa ripartire, ha giocatori a livello tecnico importanti, su tutti Diamanti. Il Perugia è, inoltre, a livello mentale in un momento positivo, giocando in casa, poi, cercherà di dare qualcosa in più”. Il Foggia, così come spiega Giovanni Stroppa, proverà ad adattarsi ad ogni tipo di gara: “Cercheremo sempre di essere propositivi, abbiamo la nostra idea, a prescindere da chi gioca, e la portiamo avanti, se l’avversario ci metterà in difficoltà dovremo saper soffrire, come abbiamo fatto benissimo a Novara”.

fonte foggiacalcio1920.it