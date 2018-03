IMMAGINE IN ALLEGATO AL TESTO

Foggia. Interessante incontro stamane nel capoluogo dauno del Movimento Ecologista Europeo “Fare Ambiente”, dove il presidente Nazionale, *Vincenzo Pepe*, si è confrontato con il coordinamento provinciale alla presenza della coordinatrice provinciale, Soccorsa Chiarappa, e di alcuni vice coordinatori tra cui il *dott. Francesco Bacchelli*, geologo, nonché presidente del comitato scientifico regionale. E proprio dalla stesso Bacchelli sono venute fuori alcune tra le proposte più interessanti del meeting tra cui la valorizzazione delle eccellenze biologiche locali e sulla certificazione del grano duro di qualità biologica per contrastare l’importazione selvaggia di grano estero di scarsa qualità. Il dott. Bacchelli ha posto l’accento anche sulla qualità ambientale dei nostri suoli e sulle relative bonifiche nonchè sulla mobilità sostenibile. La visita di Pepe è poi proseguita nel pomeriggio a San Giovanni Rotondo, prima presso la “Casa Sollievo della Sofferenza”, dove il presidente ha fatto visita al coordinatore regionale *Marcello Amoroso* e poi in Comune, dove ha incontrato alcune guardie di “Fare Ambiente” per discutere delle aperture di nuovi distaccamenti e dell’avvio di corsi di formazione che prevedono l’inserimento, a breve termine, di circa *cento guardie zoofile ambientali* da distribuire nell’intera provincia di Foggia. Lo stesso presidente, a chiusura della lunga ed intensa giornata, ha annunciato anche che, a fine aprile, proprio qui in Capitanata, ci sarà una *grande manifestazione ambientale a carattere nazionale. Vincenzo Pepe, presidente ‘Fare ambiente’ in visita a Foggia ultima modifica: da

