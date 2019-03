Un aereo della compagnia Ethiopian Airlines in fase di decollo dall'aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino, 4 luglio 2018. La compagnia aerea ha annunciato di avere preso in consegna la più grande flotta di moderni e più ecologici aerei Boeing B737 MAX. Questo moderno velivolo è dotato di nuovi Boeing Sky Interior, evidenziati da moderne finestre e pareti laterali scolpite e illuminazione a LED. L?aeromobile ecologico ha emissioni di carbonio minime e consuma il 15 per cento in meno di carburante rispetto al 737-NG. ANSA/ TELENEWS