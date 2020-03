Antonio di Manfredonia “Resto in Piemonte per senso del dovere e amore del mio lavoro” (LETTERA)

Antonio è professore di lettere in un istituto superiore di Lanzo Torinese

. In questi giorni difficili avrebbe preferito passare il suoin compagnia dei suoi cari, ama con grande responsabilità ha deciso di rimanere in Piemonte in attesa di tempi migliori. “Ho deciso di farlo per senso del dovere e per amore del mio lavoro, dove la regola è educare anche dando il buon esempio”.

Lui sa cosa vuol dire essere immunodepresso. A 13 anni fu ricoverato nella nostra Unità di Oncoematologia Pediatrica a causa di una rara forma di tumore e fu costretto a trascorrere il Natale in reparto, in quarantena. “Fu terribile – ci ha scritto –. Quella costrizione si è incisa nell’animo e nella mente di un bambino costretto a salutare i suoi fratelli da una finestrella di 30 cm x 30 di una zona speciale del reparto. Gli unici amici con cui festeggiare l’anno nuovo erano gli stessi vestiti di bianco che oggi rischiano in prima linea, restando per aiutare mentre tanti fuggono”.

Pubblichiamo integralmente il suo messaggio di speranza (che vi consigliamo di leggere per intero) per ringraziare quelli come Antonio, che hanno fatto proprio l’invito del Governo, #iorestoacasa. Il suo messaggio è anche una buona occasione per ringraziare tutti gli operatori sanitari di Casa Sollievo della Sofferenza che nonostante le difficoltà e i timori non fanno mai mancare il proprio prezioso contributo, continuando ad assistere i pazienti con professionalità, forza d’animo e coraggio. Con immensa gratitudine.