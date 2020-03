Carcere Foggia, “Una ventina di detenuti fuggiti e non rintracciati”: 4 tra Mattinata e Manfredonia

carcere di Foggia

coronavirus Covid-19

, 10 marzo 2020. Sono circa unai detenuti evasi dalstamani dalle forze dell’ordine, dopo l’evasione in massa dalla struttura di via delle Casermette. I, che stanno interessando diverse strutture penitenziarie italiane, sono correlati all’emergenza sanitaria in atto nel paese, da. “Vogliamo l’indulto e l’amnistia – hanno urlato i detenuti durante la protesta – non possiamo stare così con il rischio del Corinavirus. Noi qui viviamo nell’inferno”.

IL MOMENTO DELLA FUGA 09.03.2020 (DA FACEBOOK)

Finora, non ci sono state conferme ufficiali ma i numeri parlano complessivamente di una tentata fuga – dal carcere di Foggia – di circa 250 detenuti. Nel corso della fuga si sono registrate tentate rapine di auto. Quattro detenuti sono stati arrestati a Bari, uno a Cerignola e uno a Orta Nova, come riporta l’Ansa Puglia. “Altri 16 che hanno provato a scappare sono stati presi nelle immediate vicinanze del carcere“. “Alcuni hanno anche provato a confondersi tra i clienti di un supermercato”. Non risultati né morti, né feriti (tranne in forma lieve gli stessi detenuti che hanno riportato graffi ed escoriazioni durante la fuga), tantomeno ci sarebbero state delle persone prese in ostaggio. Di certo, alcuni uffici del carcere risultano incendiati, in seguito a roghi appiccati durante la fase della rivolta.

fotogallery da facebook

“Sedata” la rivolta dei circa 250 detenuti del carcere di Foggia, che hanno duramente protestato stamani contro “le restrizioni ai colloqui dovute all’emergenza Coronavirus” (ph enzo maizzi, Foggia 09.03.2020) PROTESTA CARCERE DI FOGGIA (FACEBOOK) esterno carcere Foggia (facebook) EUROSPIN, VILLAGGIO ARTIGIANI FOGGIA (FACEBOOK, 09.03.2020)

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, nel momento in cui scrive risultano “31 detenuti ancora ricercati dalle forze dell’ordine”, tra questi almeno 4 tra Mattinata e Manfredonia, al momento non rintracciabili. In attesa di conferme ufficiali, si tratta di: Francesco Scirpoli, coinvolto nell’operazione Ariete; Andrea Quitadamo, Francesco Notarangelo, Ciociola Maurizio, classe 1987.

Sul numero degli uomini attualmente ricercati non ci sono conferme: da una ventina a una trentina. Si attendono aggiornamenti ufficiali. “Le ricerche – riporta Il Manifesto – sono state ampliate anche al Molise (ma anche in Basilicata e in Provincia di Avellino,ndr) dopo che diversi detenuti si erano messi in fuga, a bordo di auto e furgoni rubati, in direzione Lucera“. “La protesta è rientrata soltanto in serata al termine di un serrato confronto con il prefetto e il provveditore, al termine del quale i detenuti del carcere di Foggia hanno deciso di rientrare nella struttura ormai paurosamente devastata“.