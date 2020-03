Copagri Puglia: PSR 2014-20, bene proroga concessa da Commissione UE

Bari, 10 marzo 2020 – “Ringraziamo la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova e gli europarlamentari Paolo De Castro e Raffaele Fitto che con il loro lavoro hanno fatto sì che venisse accordata da parte dell’esecutivo comunitario una proroga fino alla fine del 2020 per il completo utilizzo dei fondi del PSR Puglia 2014/2020, scongiurando così il pericolo del disimpegno”. Lo afferma il presidente della Copagri Puglia Tommaso Battista.

“Da tempo avevamo messo in evidenza alla Regione Puglia il concreto rischio del mancato rispetto delle spese di impegno, facendo notare che eravamo tra le regioni collocate agli ultimi posti della graduatoria Agea, ma nonostante i numerosi e ripetuti appelli, la Regione è stata sorda e le aziende agricole correvano il rischio di perdere parte dei finanziamenti previsti dal PSR”, ricorda il presidente della Copagri Puglia.

“ Ora è necessario che l’Assessorato regionale all’agricoltura faccia quadrato e metta in campo tutte le energie necessarie per fornire le risposte alle aziende agricole pugliesi che per ben tre anni sono state in attesa di ricevere quelle risorse indispensabili per far fronte alla competitività che quotidianamente devono affrontare con le imprese delle altre regioni, che sono risultate più virtuose della Puglia in termini di concessione dei finanziamento, o con quelle degli altri paesi della UE”, conclude Battista.