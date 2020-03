Coronavirus, operatori sanitari rubavano mascherine per poi rivenderle

Scoperti dalladue operatori sanitari che sottraevano mascherine e altri dispositivi sanitari per poi rivenderli, clandestinamente, a prezzi molto più elevati rispetto al valore di mercato, approfittando dell’emergenza coronavirus., prima che la misura si estendesse a tutto il territorio nazionale. In particolare i militari durante le ordinarie attività di controllo del territorio ed, hanno individuato una sala slot all’interno della quale un dipendente, in servizio al bancone posto all’ingresso,

Il dipendente è stato sanzionato amministrativamente, in violazione del codice del commercio e poi stato segnalato alla Procura della Repubblica di Parma per il reato di ricettazione. E’ stato accertato, durante il controllo, che i dispositivi medico-sanitario provenivano dalla locale AUSL. Le successive indagini di polizia giudiziaria, coordinate dalla Procura della Repubblica di Parma hanno poi permesso di individuare ed identificare un 40enne residente a Parma, dipendente della locale AUSL che avrebbe sottratto il materiale all’azienda sanitaria per poi cederlo per la vendita.

A seguito delle indagini e di alcune perquisizioni domiciliari, è stato infine individuato un altro operatore sanitario di cinquantotto anni residente a Torrile (PR), in possesso, presso la propria abitazione, di merce sottratta dall’azienda ospedaliera di Parma. A carico di entrambi i dipendenti pubblici viene ipotizzato dalla Autorità Giudiziaria il reato di peculato. Tutti i prodotti (alcune centinaia di pezzi tra mascherine chirurgiche, guanti in lattice, prodotti igienizzanti), al momento di particolare utilità pubblica e di difficile reperimento. Sono stati sottoposti a sequestro in vista della successiva restituzione alla locale Azienda Ospedaliera. (ADNKRONOS)