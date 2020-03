Coronavirus: Torremaggiore, nuovo “caso sospetto”

“Comunicazione urgente

Comunichiamo quanto pervenuto dal P.P.I. (Punto di Primo Intervento) di Torremaggiore: Si porta a conoscenza della temporanea chiusura del P.P.I. Torremaggiore per attivazione del protocollo di sicurezza di caso sospetto COVID-19 avvenuto nella giornata del 10/03/2020. Si attende il risultato del tampone per la riapertura per la quale sarà data tempestiva segnalazione. Questo quanto comunicatomi direttamente dal medico del P.P.I in servizio. Torremaggiore 10/03/2020″.

Lo ha scritto il Sindaco di Torremaggiore Emilio di Pumpo