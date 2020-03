Emiliano “In Puglia fino al 3 aprile si applicano misure del Governo: le risposte alle vostre domande”

In Puglia, come in tutte le Regioni d’Italia, a partire da oggi martedì 10 marzo e fino al 3 aprile, si applicano le misure di sicurezza decise dal Governo italiano per evitare la diffusione del contagio. Proviamo a riassumere le più importanti per tenerle a mente:1. Mantieni sempre, in ogni caso, la distanza di almeno un metro dalle altre persone. 2. Resta in casa. Puoi uscire solo per:- comprovate esigenze lavorative;- situazioni di necessità;- motivi di salute;- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.3. Se hai necessità di uscire di casa devi giustificarlo compilando il modulo del ministero dell’Interno disponibile a questo link: http://rpu.gl/autodichiarazioneSe non puoi stamparlo, ricopia il testo su un foglio e porta la dichiarazione con te. In alternativa, se vieni fermato, puoi fare una dichiarazione sui moduli in dotazione alle forze di polizia. 4. Quando ci sono le «comprovate esigenze di lavoro»?Quando per il tipo di lavoro che si svolge non si può evitare la presenza fisica in ufficio, in azienda, in studio. 5. Posso andare a fare la spesa?Si puoi uscire per fare la spesa. La regola è mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro dagli altri. 6. I negozi sono aperti?Sì, anche gli alimentari. Nei giorni festivi e pre-festivi sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, i negozi all’interno dei centri commerciali e dei mercati. 7. Le farmacie sono aperte?Sì, sono regolarmente aperte. 8. E i bar? I ristoranti?Sono aperti tutti i giorni, fino alle ore 18. 9. Gli «assembramenti» sono vietati?Si, gli assembramenti sono vietati. Anche all’aperto bisogna mantenere la distanza di sicurezza. 10. Le scuole e le universitàSono chiuse in tutta Italia fino al 3 aprile.11. I musei, i teatri e i cinemaSono chiusi, in tutta Italia fino al 3 aprile.

Pubblicato da Michele Emiliano su Martedì 10 marzo 2020