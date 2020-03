Foggia, arrestato rumeno: deve scontare 6 anni di carcere

, 10 marzo 2020. Nello scorso fine settimana, agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Volanti, nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio, verso le ore 15:00 nel transitare in, angolo Via F. Smaldone, notavano una BMW con a bordo due soggetti, i quali alla vista della volante tentavano di eludere il controllo, svoltando in un piazzale adiacente alla strada. I poliziotti insospettiti da tale comportamento, inseguivano l’autovettura e tramite i segnali di emergenza dopo un breve tratto, riuscivano a fermarla. Alla guida vi era un uomo di nazionalità rumena con precedenti di polizia, mentre il passeggero sempre di nazionalità rumena, di anni 33, da un controllo al terminale, risultava avere a suo carico un provvedimento di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, di anni 6, mesi due e giorni 12 di reclusione per pene concorrenti, oltre ad una multa di quasi 3000.00 euro.

Il predetto è stato pertanto condotto presso gli Uffici della Questura e dopo le formalità di rito veniva accompagnato nel carcere di Foggia per l’espiazione della pena.