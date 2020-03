Foggia, Macchia gialla: figlio minaccia genitori con un coltello: denunciato

Foggia

I due coniugi raccontavano che erano stati minacciati di morte dal figlio, mentre brandiva un coltello a serramanico

, 10 marzo 2020. Agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Volanti, nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio, verso le ore 04:30 dell’8 marzo sono stati inviati dalla locale Sala Operativa, in zona Macchia Gialla per lite in famiglia. Nell’abitazione, gli agenti prendevano contatti con i genitori di un 19enne, che si mostrava in evidente stato di agitazione, in quanto assuntore di alcool o droghe., in quanto pretendeva dei medicinali antidepressivi di cui al momento non disponevano e aggiungevano che purtroppo, da diverso tempo il ragazzo, mostrava atteggiamenti violenti nei loro confronti. I genitori sono stati entrambi ascoltati a sommarie informazioni ed il coltello veniva sequestrato. Il ragazzo è stato accompagnato negli Uffici della Questura, dove è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura.