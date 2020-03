La casa è diventata da ieri sera un luogo coatto per tutta l’Italia

La casa è una delle immagini più potenti che la nostra mente è in grado di elaborare. È un luogo reale, fatto dello spazio che ognuno di noi trova al momento della nascita e poi crea secondo la propria idea quando c’è il distacco dalla famiglia originaria. Ma è un luogo anche ideale, che si carica di tanti significati emotivi.È rifugio fino al completamento dell’adolescenza. Poi diventa una prigione se non se ne varca la soglia e non si affronta il mondo. L’adulto è infatti proprio colui che sa gestire nei vari momenti della sua vita gli aspetti che mutano nel tempo e nello spazio.

Questo accade nella vita normale, anche quando essa è irta di difficoltà. Ma da ieri sera, con un Decreto del Presidente del Consiglio che non ha precedenti nella storia repubblicana, la casa è diventato il luogo dove le persone di ogni età devono stare fino al 3 aprile, per il momento, poi non si sa. Improvvisamente si azzerano i comportamenti fin qui tenuti nella naturalezza del ciclo della vita. Non solo. Ma di fatto entriamo in quello spazio-casa un po’ reale e un po’ simbolico che nella mente umana da sempre possiede una buona dose di ambiguità: quando la porta di casa (altro simbolo forte di uscita o entrata), può essere varcata essa ci appare come simbolo e segno di libertà, se rimane chiusa si trasforma in segno di prigionia. E le sue caratteristiche sono sempre le stesse: porta, serratura, interni divisi secondo le esigenze del corpo e dello spirito.

Nella storia la casa, l’Idea di casa, ha portato sempre con sé questa ambiguità. Si pensi al gineceo, il luogo più interno dove nel mondo greco antico dovevano necessariamente vivere le donne, segregate, oggi diremmo sequestrate, al riparo dai pericoli, certo, ma al riparo dalla libertà, soprattutto, di uscire di casa. La casa è diventata da ieri sera per tutta la nostra Penisola un luogo coatto. Non possiamo uscire. Non come prima. Poche deroghe per occasioni particolari. E gli spazi esterni, conquista di libertà di movimento e simbolo di rivendicazione di ogni forma di diritto inalienabile, diventano proibiti. Una proibizione assolutamente legittima e per alcuni anche ritardataria, ma che si avverte in tutta la sua novità, in un mondo che non conosce sosta, non dorme mai, non ospita quasi mai sempre le stesse persone nello stesso posto aperto.

In pochi giorni la città è diventata il fantasma di se stessa. Per necessità. E il popolo ubbidisce, con qualche resistenza, ma ubbidisce. Ne va della pelle. Non ci sono alternative. E ora forse capiamo cosa vuol dire sia la “casa rifugio” che la “casa prigione”. Tanti personaggi illustri sono stati ingaggiati per farci vedere quanto è bello restare in casa. Certo che è bello, ma quando è una scelta. Se diventa un’imposizione, si ubbidisce ma con una forma di stupore, di straniamento, il termine che descrive lo spiazzamento quando arriva qualcosa che non ti aspetti. Il sacrificio di rimanere confinati in casa, al momento, sembra limitato nel tempo, ed è addirittura auspicato un po’ da tutte le categorie lavorative purché si esca presto dall’incubo virus. Ma intanto che ci troviamo in casa perdiamo, stranamente, l’orientamento. Siamo troppo abituati a socializzare altrove; o forse siamo troppo disabituati al silenzio, quello interiore che si presenta improvvisamente in noi quando non lo possiamo riempire dei rumori con cui facciamo tante volte tacere le voci interne, soprattutto se ci parlano di problemi. Poi si unisce il silenzio anche esterno a noi. Non più voci, rumori, trambusto. A volte fastidioso a volte confortante di una vita avvertita viva. La paura ci fa stare meglio in casa? Difficile a dirsi. E con un certo disagio dovuto alla disabitudine prendiamo in mano il libro che avremmo voluto leggere, ma non c’era mai tempo. E forse, se i figli ascoltano e restano in casa con noi, li guardiamo per più tempo di quello che normalmente ci concedono.

La bellezza della cessazione del rumore interno a noi, che troppo spesso, ci distrae consiste nel fatto che sperimentiamo un ascolto meno frettoloso. E diventa stranamente più facile, proprio ora che siamo fermi e isolati, entrare in sintonia con gli altri, che non fuggono insieme a noi verso gli spazi dell’altrove, lavoro o tempo libero che sia. E si può anche arrivare a scoprire che nei nostri familiari e in chi incontriamo ogni giorno quando varchiamo la soglia della nostra casa esiste la stessa difficoltà di vivere e la medesima tensione a cercare di dare un senso allo stesso atto di vivere. Ma si vive completamente solo se il rifugio poi ci lascia libera la soglia. E allora, come ci stupisce il rimanere di più fra le pareti domestiche, così non ci sfugge lo spettacolo innaturale e straniato del deserto che è appena fuori casa nostra. Quello spazio comune, anch’esso caricato di ambiguità perché perennemente scisso fra pericoli e opportunità, ora è vuoto, ma, soprattutto, è muto. E magari adesso ne apprezziamo la bellezza, fatta di architetture, di luoghi di ritrovi, di luoghi di cultura, dove il godimento della bellezza rientra a buon diritto in quei rituali collettivi che da sempre nella storia umana sanciscono identità, appartenenza, radici. Forse anche questo richiamo alle radici in un momento di pericolo è alla base della folle corsa dal Nord al Sud al primo sentore dei decreti di limitazione dei movimenti. E anche chi rimane sempre nello stesso posto comprende che una cosa è vedere la bellezza del film “Il richiamo della foresta” sul grande schermo, nella sala dove il silenzio è un silenzio di emozione palpabili e condivise, altra cosa è servirsi di uno schermo efficace ma non così magico e avvolgente.

Siamo invitati perentoriamente a vivere il meglio della casa e a rinunciare al meglio della vita sociale, di quella bella, nobile, che fa crescere la comunità. E stiamo tutti aspettando che passi la paura (forse anche un po’ ingigantita anche dalla mancanza delle nostre abitudini e certezze) e che ci riappropriamo della nostra vita di prima, magari disprezzandola o sottovalutandola di meno. Questo potrebbe capitare agli studenti i quali, consci che l’insegnamento è l’incontro tra lo sguardo dell’Educatore e quello degli allievi, ora lo cercano, quello sguardo, anche a distanza, attraverso il video. È lecito immaginare che torneranno a scuola cambiati. Il dolore, la sofferenza, la difficoltà cambiano quasi sempre in meglio la vita delle persone.

Maria Teresa Perrino Stato Quotidiano 10.3.2020