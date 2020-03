Longo “Evasioni e tensioni carcere Foggia, ci attiveremo per gli interventi”

Il sistema carcerario italiano è da tempo afflitto dal fenomeno del super-affollamento, con grande disagio dei detenuti, ai quali non è destinato il benchè minimo spazio vitale e necessario,previsto dai regolamenti interni e dalle leggi sul tema

, 10 marzo 2020. “I gravi episodi che hanno caratterizzato la giornata di ieri,circa la rivolta dei detenuti del penitenziario di via delle casermette a Foggia,impongono una seria riflessione.“. Lo dice in una nota il consigliere comunale di Foggia, Bruno Longo.

“L’affollamento delle carceri italiane si è acuito e manifestato in tutta la sua drammaticità,con l’arrivo,com’è noto, della gran massa di immigrati clandestini, senza documenti e senza identificazione, cosicché non è mai stato possibile sapere la storia di chi entra illegalmente in italia, onde farne prevenzione: un terzo della popolazione carceraria in italia è composta da immigrati clandestini Si registrano d’altra parte, le scelte scellerate e supine alla Unione Europea, dei vari governi ,soprattutto di sinistra, che prevedono una austerità economico-finanziaria, tutta tesa a traferire risorse e finanche l’avanzo primario dello Stato per pagare gli interessi sul cosiddetto debito pubblico. Tale squilibrata azione dello Stato italiano, si riverbera negativamente e drammaticamente sulla cantierizzazione delle opere pubbliche e quindi non si costruiscono più da tempo, scuole, ospedali, strade,penitenziari e così via”.

“La rivolta nel carcere foggiano e delle altre carceri in italia,sono il frutto di tali politiche di contenimento della spesa pubblica,che a ben vedere non risolvono ne la diminuzione del debito pubblico e neppure l’esigenza della spesa sociale nel Paese il fragile equilibrio tra Stato e cittadini, questa volta, è saltato a causa dell’espandersi dell’epidemia del corona virus,dove tra l’altro, il Governo si è mosso con tale tanta incapacità, da creare contagi, allarmismo, panico e forti tensioni sociali. E’ vero che il problema delle carceri è questione che riguarda l’amministrazione centrale dello Stato,ma se Foggia,come altre decine di città diventa all’improvviso un tragico campo di battaglia,con sparatorie, inseguimenti, sirene spiegate, fuggitivi braccati e catturati per le vie cittadine, il fenomeno diventa direttamente vissuto sulla pelle e sulla incolumità del cittadino, che amministriamo ed abbiamo il dovere di intervenire”. “Nei prossimi giorni il gruppo consiliare di Fratelli d’italia,insieme a tutto il partito, si attiverà per una campagna di sensibilizzazione ai vari livelli istituzionali,con proposte rivolte al Governo centrale tese ad avviare soluzioni concrete per risolvere l’emergenza carceri”, conclude Bruno Longo, consigliere comunale

Fratelli d’Italia.