Manfredonia, avs Sant’Orsola “Chiusura parco giochi, abbiate pazienza”

AVS SANT’ORSOLA , Manfredonia 10.03.2020

, 10 marzo 2020. “L’AVS Sant’Orsola, alla luce degli ultimi avvenimenti che stanno condizionando la vita di tutti gli ITALIANI e non solo, e dato il decreto governativo emanato per fronteggiare l’emergenza Covid-19, con senso di responsabilità comunica che, per contribuire a tutelare la salute di tutti, soprattutto dei bambini, provvederà alla chiusura del parco giochi in piazzale Brunelleschi (Diana), gestito dalla stessa, fino alla data indicata nelle direttive. Abbiate pazienza e siate cauti. Rispettando le regole ci rivedremo tutti presto per una fantastica primavera”.