Manfredonia, il treno dei sogni svaniti

145 anni: tanti ne saranno scanditi il 12 luglio prossimo dalla fausta data che ricorda la inaugurazione della linea ferroviaria Foggia-Manfredonia. Un’opera realizzata dal “” per unire, erano gli intenti, l’entroterra pugliese con il mare Adriatico e favorire lo scambio di merci con il porto di Manfredonia. Il progetto originario andava ben oltre:

La ferrovia era la strada sulla quale correva progresso, innovazione, sviluppo. Un processo virtuoso che è durato per Manfredonia fino agli Anni ottanta del secolo scorso, allorquando quel corso invertì la tendenza avviando un processo di involuzione che pare non si voglia arrestare e del quale proprio la ferrovia ne contrassegna l’andamento come attesta l’ultimo, in ordine di tempo, arretramento della tratta ferroviaria Foggia-Manfredonia, dalla città, dal porto, dalle attività produttive alla cui crescita la ferrovia ha concorso in modo determinante a promuovere e sviluppare.

L’annunciato spostamento del capolinea dalla stazione Campagna di Manfredonia, alla fermata sguarnita di tutto “Manfredonia ovest” in aperta campagna ad oltre sei chilometri da Manfredonia, ha prodotto una generale levata di scudi. Costituisce un taglio mortale che colpisce una città operosa che ha in sé i segni dell’operosità che gli vengono dalla sua millenaria storia. Un colpo mancino che minaccia di appesantire ancor più la lunga stagione di malgoverno che ha prodotto un pernicioso impoverimento economico di un territorio che offre una variegata gamma di opportunità e un deleterio sbandamento sociale con massiccio esodo dei giovani.

Ad una ad una Manfredonia ha perso le stazioni ferroviarie sorte sulla spinta delle prospere attività economiche sviluppate nel ‘900: Manfredonia Campagna, Manfredonia Città, Manfredonia Siponto, Manfredonia Marittima, Manfredonia industriale. Non ne esiste più nessuna, al loro posto una “stazione fantasma” che tutto può essere fuorché una stazione ferroviaria. La tratta declassata a funzionare solo per i tre mesi estivi.

Manfredonia rischia un anacronistico e micidiale isolamento da terra, da mare e dal cielo. Oltre alla ferrovia, ha perso da tempo lo storico collegamento marittimo con le Isole Tremiti. Nel 2012 venne annunciato trionfalisticamente dall’assessore regionale Franco Ognissanti, l’arrivo del metrò del mare. Ma naufragò sul nascere. Stessa sorte è toccata all’elisuperficie “un’infrastruttura ritenuta strategica per lo sviluppo turistico dell’area e utile a migliorare il sistema di pronto intervento sanitario e di protezione civile” proclamava il consigliere regionale Paolo Campo nel 2016. Anche qui non è successo niente.

E se a Manfredonia la ferrovia viene snobbata, a pochi chilometri si progetta di portare il treno sull’intero arco del Gargano. FerGargano che ha dato impulso al treno del Gargano, ha pronti progetti molto interessanti che hanno trovato un convinto sostenitore nel presidente del Parco del Gargano, Pasquale Pazienza, che vede nello sviluppo della rete ferroviaria sul promontorio, un forte mezzo per la crescita economica della Montagna del sole. L’idea è quella di allungare la ferrovia da Calenella a Vieste, Peschici, Mattinata e chissà fino a Manfredonia.