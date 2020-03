Mascherine e dispositivi di sicurezza, sindacati scrivono all’ASL e ai Riuniti

, 10 marzo 2020. “Carenza di mascherine, camici e calzari “indispensabili per fronteggiare le situazioni assistenziali con pazienti a rischio, così come ribadito e imposto dalle recenti e specifiche linee guida ma anche di adeguati corsi di formazione”. Questa la segnalazione che il Segretario Generale della UIL FPL FOGGIA,ha indirizzato alla direzione generale dell’ASL di Capitanata e degli Ospedali Riuniti.

“È indispensabile mettere in campo ogni iniziativa utile per garantire la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori che quotidianamente si occupano in prima linea dell’emergenza “Corona Virus”. Queste donne e questi uomini stanno garantendo con professionalità una risposta all’altezza della complessità e della delicatezza della situazione. Perciò è necessario fare l’impossibile per metterli nelle condizioni migliori per operare”, conclude Giorgione che conclude: “Il nostro intento è cooperare affinché si individuino le soluzioni più idonee a vantaggio di medici, infermieri, operatori sociosanitari e personale amministrativo”.