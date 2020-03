“Milano in una notte è riuscita a liberarsi di tutti i Terroni”: l’ironia (?) sui social

Roma, 10 marzo 2020. “Commentare questo individuo vuol dire mettersi al suo stesso livello ma purtroppo lo devo fare, spero che la Lombardia con tutte le regioni del nord possano superare questo momento così difficile… A te invece, a te auguro …”. Incredibile commento ieri sui social da parte di un, dovrebbe trattarsi di un, in merito all’emergenza sanitaria da Coronavirus covid-19, con successive misure governative. Inutile dire che ci sono stati dei mi piace alla frase “Milano in una notte è riuscita a liberarsi di tutti i Terroni“, ma sono stati oltre 11mila (nel momento in cui si scrive) gli interventi in merito al commento, gran parte dei quali contrari. Alcuni lettori hanno segnalato il caso alle testate giornalistiche, tra le quali StatoQuotidiano.

“Facciamo che rientrano al Sud anche tutti i TERRONI medici, infermieri, operatori sanitari e militari che in queste settimane sono impegnati a contrastare l’emergenza? Ad una persona che nel 2020 afferma ancora simili idiozie non dovrebbero dare il privilegio di insegnare ai giovani. Poi noi del Sud saremo pure “rumorosi”, ma almeno siamo simpatici e sappiamo essere generosi. Come quel pizzaiolo che ha inviato negli ospedali pizze per il personale stremato dalla fatica…”, dice una giovane.

Poi la precisazione: “è una bufala“. Dunque, sarebbe ironia (?), nonostante un clima di tensione diventato ancora più elevato..