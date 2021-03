A piedi nudi tra le Mangrovie – In viaggio durante il Covid – Capitolo 15

Questa è la storia di cinque persone che saranno costrette a viaggiare, o non potranno farlo, nel periodo del Covid 19. Tutte le storie qui raccontate sono tendenzialmente vere, ma probabilemente false, o viceversa; a voi la scelta.

Un capitolo al giorno (tranne il sabato e la domenica).

SVOLGIMENTO. IL VIAGGIO, MIO MALGRADO – Capitolo 15

Tra due mondi, all’opposto.

– Guarda la cosa migliore è andare a lavoro.

– Addirittura, Alex?

– E a casa sto da solo!

– Ah già è vero.

– Con questa quarantena non è che puoi fare chissà che.

– Ma i giornali dicono che la Cina ha zero casi: hanno riaperto i negozi, i ristoranti, i bar e persino i musei.

– Hanno riaperto, hanno riaperto.

– E quindi?

– E quindi niente. Stiamo sempre a casa.

– E perché?

– Perché tutti hanno paura. Paura di venire infettati, paura che il contagio ritorni.

– Ma se è da un mese che ci sono zero casi.

– Si ma tu che fai? Ti vai a infilare in un ristorante?

– Adesso come adesso, pagherei anche solo per entrare in un pub, visto che a Freetown posso uscire, ma la birra fa schifo.

– Guarda io non andrò per i prossimi due anni in un ristorante.

– Perché?

– Scusa, ma come fai? Entri e ordini. E il cameriere come ti serve? Con i guanti e la mascherina? Cos’è il ristorante di Zorro?

– E quindi stai a casa?

– Qui non esce nessuno. I locali sono vuoti. Si va in ufficio. E in tanti evitano anche la metropolitana. Qualche volta vado al parco a bere due birre con gli amici, ma niente di più.

– Almeno quello.

– Guarda l’unica cosa positiva è che al momento hanno paura degli stranieri.

– Perché?

– Perché i pochi casi di contagio che si registrano arrivano da stranieri che lavorano a Canton e che sono rientrati, dopo essere scappati all’inizio del contagio. E allora ti evitano sulla metropolitana. Quando vedono i laowai si scansano, non ti puntano gli occhi addosso e non senti quel fastidioso e caratteristico alito sul collo di quelli che vogliono diventare tuoi amici.

– Ma la metro…?

– Qual è il problema?

– Dici che non vai al ristornate e prendi la metro?

– E che devo fare?

– Magari vai a lavoro con l’auto? Non te l’eri comprata?

– Sì l’ho comprata, però se dovessi andarci in macchina, dovrei uscire di casa alle sei del mattino, per arrivare in orario in ufficio.

– Il traffico?

– E sì!

– E non hai paura del contagio?

– Al momento mi fanno lavorare in remoto solo due giorni alla settimana le frontiere sono chiuse e abbiamo poco da fare, quindi mi armo di mascherina e guanti e tanti saluti.

A cura di Lucio Cascavilla, fonte futuriparalleli.it