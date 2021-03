Capone: “Letta è un buon segretario per il Pd e per il dialogo con l’Europa”

Il Pd dopo Zingaretti e al passaggio con la presidenza di Mario Draghi. In un post su facebook Loredana Capone, esponente del Pd e presidente del consiglio regionale, sottolinea che “in un momento così difficile com’è quello che stiamo vivendo, il Pd ha dimostrato grande responsabilità, mettendo da parte le fratture interne ed esterne, anteponendo l’interesse del Paese e contribuendo alla formazione di questo nuovo Governo che, per le cittadine e i cittadini italiani, ha significato evitare di tornare alle urne in piena pandemia”.

Circa le dimissioni di Zingaretti: “In questo senso dobbiamo riconoscere l’impegno del segretario così come non possiamo non sentirci toccati dalla sua stanchezza e dal messaggio forte e chiaro che, con le sue dimissioni, ha voluto lanciare: non si perda la bussola delle persone. È dalle persone, infatti, che dobbiamo ripartire, nel frattempo, però, siamo chiamati a individuare la figura migliore possibile per guidare il Partito Democratico fino al prossimo congresso e io credo che Enrico Letta sarebbe certamente un buon segretario. La sua competenza, la sua esperienza, il suo profilo politico gioverà nel dialogo, necessario e urgente, con il Presidente Draghi e con l’Europa”.

“Ma non esistono gli uomini della provvidenza- aggiunge Capone- e non funzionano i leader solitari. Sarà fondamentale, quindi, che il suo ruolo sia connesso con i territori, con gli amministratori, con le donne e gli uomini che ogni anno rinnovano la tessera e quelli che, invece, si sono appena iscritti, con le migliori esperienze che si trovano nel più ampio campo progressista”.