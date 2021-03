Casa Sollievo, era in gravi condizioni: don Vincenzo torna a celebrare

San Giovanni Rotondo, 10/03/2021 – (quotidinaomolise) Sabato 20 marzo Don Vincenzo Frino, titolare della parrocchia di Colli a Volturno, torna in paese per celebrare la messa e riaffacciarsi così alla vita sociale e parrocchiale che è mancata a tutti, soprattutto in questo duro periodo legato alla pandemia. Don Vincenzo Frino, 43 anni, si trovava in gravi condizioni nell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Dopo aver subito un banale intervento chirurgico, era stato colpito da setticemia e le sue condizioni erano peggiorate rapidamente, tanto da far preoccupare seriamente tutti gli abitanti di Colli a Volturno, dove svolge la sua missione di sacerdote. Ora, finalmente, la tanto attesa guarigione. Commossi e felici i fedeli di Colli al Volturno che dopo ben 449 giorni potranno riabbracciare simbolicamente il loro parroco. (quotidianomolise)