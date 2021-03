Covid Puglia, Bari verso arancione: superata soglia 250 positivi ogni 100mila

Bari, 10/03/2021 – (repubblica) Slitta la decisione sul passaggio in zona arancione delle province di Bari e Taranto. La Regione prende tempo e vuole aspettare il consueto rapporto settimanale in cui sono riportati i dati consolidati dei sette giorni precedenti. Ma la presidenza di Regione aspetta anche di capire le intenzioni del governo e in particolare del ministero della Salute in tema di restrizioni per la riduzione dei contagi. Pproprio questi ultimi, d’altronde, corrono sempre più velocemente. “I numeri sono in crescita – conferma l’assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco – abbiamo superato i famosi 250 contagi per 100mila abitanti sia nella provincia di Bari sia in quella di Taranto e ci sono aumenti percentuali in tutte le altre province”. Questa mattina in assessorato saranno caricati i dati sul sistema: “In questo modo calcoleremo con precisione il nostro Rt. Secondo i dati forniti al momento dalla Protezione civile l’Rt regionale al momento è a quota 1,23. Coincide dunque con il dato emerso dal calcolo del Rt Augmented, un parametro appena introdotto dall’Istituto superiore di sanità”.(repubblica)