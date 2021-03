Covid Puglia, Emiliano “Alcune zone saranno rosse. Oggi nuova ordinanza”

Bari, 10/03/2021 – (repubblica) “Ho inviato al ministro Speranza una nota nella quale spiego che probabilmente la terza ondata è arrivata anche in Puglia e preannuncio che stiamo superando tutti i parametri, soprattutto nelle province di Bari e Taranto, ma anche a Foggia e Lecce: la crescita dell’epidemia è vorticosa”.

“Quindi credo che ci siano le premesse per l’adozione di misure più stringenti e un passaggio di zona di rischio . Nel frattempo cercheremo di adottare tutte le misure temporanee, oggi farò una ordinanza in attesa del provvedimento del ministro”: lo ha annunciato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenendo su RadioRadicale. Sul Covid Emiliano ha aggiunto: “I conflitti tra Stato e Regione sono stati conflitti puramente dialettici. Un conflitto reale non si è mai creato, persino sulla scuola. Il sistema italiano è stato tutt’altro che inefficiente”.(repubblica)