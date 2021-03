Covid Puglia, vaccino per soggetti fragili: Lopalco “Non chiamate i medici”

Bari, 10/03/2021 – (telebari) “Nessuno dovrà prenotarsi. I soggetti fragili, quindi persone con particolari patologie, saranno identificati dai medici di medicina generale. Saranno i medici, che quei pazienti li hanno già in cura, a chiamare chi ha diritto ad essere vaccinato”. Così, questa mattina in diretta su TeleBari e RadioBari, l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco. “Non c’è bisogno di prenotarsi – ribadisce l’assessore -. Non c’è bisogno, soprattutto, di chiamare il proprio medico di medicina generale. Prego tutti di non farlo: in questa maniera si intasa la linea telefonica del dottore e gli si fa perdere solo un sacco di tempo. Lui ha gli elenchi e nel momento in cui arriverà il vaccino nel suo studio, chiamerà il paziente e lo vaccinerà”. (telebari)