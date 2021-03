Ischitella, l’Istituto Giannone presente per il “mese della sicurezza in rete”

Ischitella, 10 marzo 2021. L’Istituto Comprensivo Giannone ha aderito al progetto coordinato dal MIUR con il partenariato di alcune delle principali realtà italiane che si occupano di sicurezza in Rete: Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Polizia di Stato, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, gli Atenei di Firenze e ‘La Sapienza’ di Roma, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, la cooperativa EDI onlus, Skuola net e l’Agenzia di stampa DIRE e l’Ente Autonomo Giffoni Experience.

Il Safer Internet Centre (noto anche come SIC) nasce per fornire informazioni, consigli e supporto a bambini, ragazzi, genitori, docenti ed educatori che hanno esperienze, anche problematiche, legate a Internet e per agevolare la segnalazione di materiale illegale online. L’obbiettivo generale è di sviluppare servizi dal contenuto innovativo e di più elevata qualità, al fine di garantire i giovani utenti la sicurezza “nell’ambiente” on line, considerando, al contempo, il connesso investimento come un’occasione ‘virtuosa’ per una crescita ‘sociale’ ed economica dell’intera collettività. Significativo ed incisivo il Meeting “Una Rete per Amica” sulla Sicurezza in Rete, presentato dal 03 al 09 marzo 2021, nel nostro Istituto.

Informazione, confronto e condivisione dei lavori svolti dagli alunni di ogni ordine e grado dei plessi di Ischitella, Foce Varano e Rodi G.co, hanno caratterizzato i vari incontri. “La difficile tematica del “Bullismo e Cyberbullismo” è stata trattata largamente, in ogni sfaccettatura. Il senso etico del messaggio di prevenzione a quei fenomeni che minano l’armonico sviluppo di bambini e ragazzi è stato ben espresso attraverso testi, video, poesie, lettere ai “Bulli”, canzoni, telegiornale e fumetti. Di fondamentale importanza sono stati gli interventi degli esperti del Settore: la psicologa, dott.ssa Veronica Gatto è stato determinante e costruttivo; L’Associazione “Il Cuore di Foggia”: emozionante nelle varie interpretazioni dei pericoli del Web.

Ringraziamo di cuore, tutti coloro che hanno reso possibile questo singolare evento, in particolare:

Il Provveditore agli Studi: Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo che con la sua gradita presenza, inaspettata per i discenti tutti, ha introdotto la tematica del Bullismo e Cyberbullismo, focalizzando l’attenzione su problematiche rilevanti, quali:il disagio sociale e l’importanza dell’inclusività nella scuola; problematiche di rilievo che i docenti dell’IC GIANNONE hanno sempre affrontato con grande sensibilità; Il Dirigente scolastico: prof. Tommaso Albano , sempre attento ai bisogni degli alunni e aperto ad ogni innovazione didattica che favorisca lo “Star bene a Scuola”; I Protagonisti: gli alunni della Scuola Primaria e della scuola Secondaria dei Plessi di Ischitella, di Foce Varano e di Rodi G.co; I Genitori e docenti tutti ; La vicaria: Maria Scienza Martella sempre disponibile e presente; Il Dirigente scolastico, prof.ssa Cuciniello Teresa ; La Dott.ssa. Veronica Gatto; L’Associazione “Il Cuore Foggia”; I Parroci: Don Dino Iacovone e Don Fabio Clemente; Le amministrazioni comunali nelle persone di Valeria Disciglio e Maria Soccio; I membri del Consiglio d’Istituto.



Grazie ragazzi … alla prossima!

Le responsabili del progetto: prof.sse Giovanna Grottola e Carla Barassi