Michele Bordo contro Rocco Casalino: “Inaccettabile, si scusi”

Manfredonia, 10/03/2021 – (Adnkronos) – Nel Pd “io ho capito una cosa: ci sono alcune persone che sono straordinarie. Noi del Movimento abbiamo anche attaccato il Pd, che forse merita di essere attaccato, ma alcune persone sono straordinarie, come Zingaretti, o Francheschini che ho conosciuto personalmente . E poi ci sono alcuni cancri, alcuni elementi devastanti che riescono a distruggere anche il bello del partito democratico.

Bisognerebbe estirpare questi cancri”.

Ira dei Dem per le parole di Rocco Casalino, ex portavoce di Giuseppe Conte, intervistato a ‘Oggi è un’altro giorno’ su Rai1 dove subito dopo, incalzato dall’intervistatrice Serena Bortone, si scusa, anche per rispetto delle persone malate: “E’ troppo forte? Forse ho usato un’espressione sbagliata: bisognerebbe estirpare gli elementi negativi. Comunque – ripete – Zingaretti è una persona straordinaria” .

“Nel Pd non ci sono ‘cancri da estirpare’. Casalino chieda scusa per quanto detto, che è grave e inaccettabile. Il dibattito interno ai partiti, anche se aspro, va sempre rispettato”. Lo scrive su twitter Michele Bordo del Pd.