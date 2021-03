“Una bassa marea mai vista nel Golfo di Manfredonia” (FOTO VIDEO)

Da più di 50 anni frequento gli arenili di Siponto e la Riviera Sud di Manfredonia, per via della mia “passione” di collezionista di conchiglie del Golfo, ma mai, in tanti anni mi ero imbattuto in una eccezionale secca “a reteragne du mere” come quella che si è verificata nella prima settimana del mese di marzo 2021 nel Golfo di Manfredonia.

Solitamente, nel nostro Golfo, “i secche morte de ggenneje” le secche morte, ovverosia le “basse maree molto accentuate e senza un alito di vento” di gennaio sono quelle dove il mare si ritira maggiormente, ma questa volta la cosa mi ha particolarmente sorpreso. Partendo dalla scogliera in zona Convento dei Monaci e fino alla spiaggia Castello, il mare in quei giorni si è ritirato in maniera incredibile.

Lungo gli arenili di Siponto e la Riviera Sud le spiagge dei diversi lidi si sono raddoppiate per la straordinaria secca che ha avuto luogo nei primi giorni di marzo 2021.

Ho allegato al presente articolo alcune foto che ho scattato lungo la scogliera di Manfredonia e gli arenili di Siponto e un video clip realizzato in zona di mare “Acqua di Cristo”.

Nelle foto delle spiagge di Siponto sono ben visibili: “a scanatore” (inizio del bagnasciuga); “a ’ndèrreammarine” (il bagnasciuga); “l’overe” (la zona di sabbia tra la riva e “u suttigghje”, la sabbia che dal fondo marino s’innalza dal libello dell’acqua durante la bassa marea), quest’ultimi due, con formazione a mò di piccole dune di sabbia a forma d’onda.

A detta degli esperti in materia di maree, l’eccezionalità di questo evento è stato causato dalla intensa alta pressione che si è tenuta stabile sulla nostra Penisola in quest’ultimo periodo in concomitanza dell’attrazione combinata dal sole e la luna piena.

Mi riferiva l’amico ing. Nicola Del Bravo, appassionato anch’egli di arte marinaresca, che nel 1981, al contrario della forte bassa marea dei giorni scorsi, si verificò nel Golfo di Manfredonia una sorta di tsunami, con un’eccezionale alta marea che invase, anche se per un breve periodo di tempo, completamente tutte le scogliere e gli arenili della nostra costa, fenomeno dovuto quasi certamente al terribile terremoto che ebbe luogo al largo delle coste della Grecia .

A cura di Franco Rinaldi, Manfredonia 10 marzo 2021