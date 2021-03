Verso il consiglio per decidere il presidente senza accordo sul nome unico

La maggioranza in summit online ha discusso delle ultime vicende che hanno interessato Palazzo di città nella consapevolezza che “nulla si sa” di come potranno procedere gli accertamenti della commissione di accesso che si è insediata ieri , di quali ambiti si occuperà, da dove comincerà.

Altra incertezza riguarda il periodo su cui verrà focalizzato il lavoro dei tre componenti della commissione, il viceprefetto Ernesto Liguori, il vicequestore aggiunto Maurizio Miscioscia e Francesco Colucci, comandante 3° sezione del nucleo investigativo di Foggia.

Gli ultimi 7 anni, il periodo a cavallo fra il primo e il secondo mandato di Landella? Il Pd, in un comunicato, ha ribadito chi governa e da quanto tempo, e polemizzato con le dichiarazioni del sindaco su quanto avvenuto ieri.

Dalla riunione di maggioranza, che dibatte ancora sul nome del presidente del consiglio, pare chiaro che l’attività amministrativa ha bisogno di centrare alcuni punti fondamentali per la città dentro le tante materie di possibile discussione. Domani andranno in discussione debiti fuori bilancio, qualche questione urbanistica e fra i primi tre punti i temi istituzionali. Si parte dalla surroga del consigliere dimissionario Leo Di Gioia con Antonio De Sabato, sia in aula che in commissione bilancio.

Altro punto è la decisione sul presidente. L’iter prevede fino a tre votazioni dopo che nelle prime due i candidati abbiano ottenuto almeno i 4/5, cioè su 32 consiglieri 26 voti. Nel ballottaggio, chi ottenga un voto in più.

L’auspicio è che si arrivi a una votazione condivisa, scongiurando qualunque impallinamento imprevisto. I nomi sul tavolo sono – alla vigilia del consiglio e salvo imprevisti – almeno 3 dopo che il forzista Raffaele Di Mauro (Fi) ha ritirato la sua candidatura. Dalla maggioranza Massimiliano Di Fonso (Popolari Pugliesi) e Lucio Ventura (Lista civica), dalla minoranza il portavoce del M5s Giovanni Quarato che potrebbe trovare sintonie oltre i consiglieri di opposizione.

L’assise è fissata nell’aula di Palazzo di città.