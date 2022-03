Bombardato ospedale pediatrico, Rotice: “La strage degli innocenti”

MANFREDONIA (FOGGIA), 10/03/2022 – “La strage degli innocenti. Non ci sono parole, non ci sono spiegazioni. Cala la notte buia sull’umanità, un macigno sui cuori di ciascuno di noi. Rabbia e dolore si mescolano in questa maledetta giornata. Diciamo basta a questa follia! I bambini e le donne non si toccano neanche con un dito. Una preghiera per queste povere anime. Stanno cancellando con fiumi di sangue il futuro di un popolo. Le vite umane non hanno prezzo”. Lo riporta il Sindaco di Manfredonia Gianni Rotice.